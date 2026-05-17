Ledningen hyllar Crosbys beslut: ”Trodde aldrig”

Efter finalförlusten i OS var det inte många som trodde Sidney Crosby var sugen på VM-spel.

Nu hyllas superstjärnans inställning.

– Om någon hade en anledning att inte komma så var det ”Sid”, säger Kanadas general manager Brad Treliving till Toronto Sun.

Efter en lång säsong med två tunga slut i form av finalförlust mot USA i OS och uttåg ur första rundan i Stanley Cup med Pittsburg var det inte många i Kanada som trodde på VM-spel för Sidney Crosby.

Brad Traveling erkänner att han inte hade några större förhoppningar när ledningen hörde av sig till superstjärnan.

– Jag trodde aldrig att han skulle komma. Var det någon som hade en anledning att tacka nej var det Sid, säger Brad Treliving till Toronto Sun.

Innan Crosby anslöt till VM-truppen hade Macklin Celebrini, något oväntat, redan utnämnts till lagkapten för Kanada. När Sidney Crosby anslöt var han tydlig med att Celebrini skulle behålla C:et på bröstet.

– Det visar bara på Sids storhet. Det handlar inte om honom. Han tog ett problem och gjorde det till ett icke-problem. Han är en speciell person och om du inte upplevt honom på nära håll så förstår du aldrig hur speciell han är, säger Treliving.

Även för veteraner som John Tavares och Morgan Rielly är det speciellt med Crosbys ankomst.

rosbys – De blir som små barn runt honom. De har varit så exalterade över att få spela med honom, säger Treliving.

