Uppgifter: Skarpskytt nära Mora

Hudiksvall förlorade finalen i Hockeyettan. Nu ser man ut att tappa sin målspruta Loa Milfors.

22-åringen är nära Mora, enligt Expressen.

Ännu en gång föll Hudiksvall på målsnöret och missade uppflyttning till Hockeyallsvenskan. Efter finalförlusten med 3-1 i matcher mot Visby/Roma ser man nu också ut att tappa en av sina skarpskyttar.

Enligt uppgifter väljer 22-årige forwarden Loa Milfors att ta steget upp och spel i Mora. Milfors stod för 28 (19+9) på 34 matcher med Hudiksvall den gångna säsongen. Milfors, som är från Täby, har representerat Djurgården på ungdomsnivå och var en del av klubbens starka 04-kull med bland annat Noah Östlund, Liam Öhgren och Jonathan Lekkerimäki. Innan han anslöt till Hudiksvall gjorde han två säsonger i Nordamerika med Cedar Rapids RoughRiders.

Milfors Totalt har det blivit 54 poäng på 67 matcher över två säsonger i Hockeyettan för Milfors.

