Tre poäng för IFK Tumba IK 2 hemma mot Åker/Strängnäs HC

IFK Tumba IK 2 vann med 4–2 mot Åker/Strängnäs HC

Jonathan Bergquist avgjorde för IFK Tumba IK 2

Andra raka segern för IFK Tumba IK 2

Det blev hemmalaget IFK Tumba IK 2 som vann mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra C herr. 4–2 (2–1, 0–0, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Hammarby IF U18 nästa för IFK Tumba IK 2

Åker/Strängnäs HC tog ledningen i början av första perioden genom Oskar Karlsson.

Jacob Gruvberger och Carl Westergren gjorde att IFK Tumba IK 2 vände till underläget till ledning med 2–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. IFK Tumba IK 2 utökade ledningen genom Jonathan Bergquist efter 6.17 i tredje perioden.

Åker/Strängnäs HC reducerade dock till 3–2 genom Alexander Pajarinen efter 6.35 av perioden.

IFK Tumba IK 2 kunde dock avgöra till 4–2 med 19 sekunder kvar av matchen genom Oliver Klasen.

IFK Tumba IK 2 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Åker/Strängnäs HC ligger på sjätte plats.

Den 11 december möts lagen återigen, då i Åkers Ishall.

Söndag 16 november 17.30 spelar IFK Tumba IK 2 borta mot Hammarby IF U18. Åker/Strängnäs HC möter Segeltorps IF U18 hemma i Åkers Ishall söndag 9 november 12.15.

IFK Tumba IK 2–Åker/Strängnäs HC 4–2 (2–1, 0–0, 2–1)

U18 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (4.48) Oskar Karlsson (Olle Åberg, Eskil Swartling), 1–1 (14.44) Jacob Gruvberger (Liam Westergren, Carl Westergren), 2–1 (17.32) Carl Westergren (Viktor Ollila, Jacob Gruvberger).

Tredje perioden: 3–1 (46.17) Jonathan Bergquist (Felix Graan, Benjamin Sundlöf), 3–2 (46.35) Alexander Pajarinen (Kelvin Levicki), 4–2 (59.41) Oliver Klasen (Viktor Ollila).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 2-0-3

Åker/Strängnäs HC: 1-0-4

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Hammarby IF, borta, 16 november

Åker/Strängnäs HC: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 9 november