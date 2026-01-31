Tre poäng för HV 71 hemma mot Luleå

HV 71-seger med 2–1 mot Luleå

HV 71:s Jonathan Ang tvåmålsskytt

Andra raka segern för HV 71

HV 71 vann en målmässigt jämn match hemma mot Luleå i SHL på lördagen. 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) slutade matchen.

HV 71–Luleå – mål för mål

HV 71 tog ledningen efter 8.52 genom Jonathan Ang assisterad av Lukas Rousek och Axel Rindell. 1–1 kom efter 12.39 genom Markus Nurmi efter förarbete av Anton Levtchi och Oskari Laaksonen.

Efter 18.27 i andra perioden slog Jonathan Ang till återigen på pass av Lukas Rousek och Hugo Pettersson och gav HV 71 ledningen.

I tredje perioden höll HV 71 i sin 2–1-ledning och vann.

HV 71 stannar därmed på 13:e plats och Luleå på sjätte plats i tabellen. Ett fint lyft för Luleå som låg på tionde plats så sent som den 9 januari.

Torsdag 5 februari 19.00 möter HV 71 Skellefteå AIK hemma i Husqvarna Garden medan Luleå spelar hemma mot Örebro Hockey.

HV 71–Luleå 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (8.52) Jonathan Ang (Lukas Rousek, Axel Rindell), 1–1 (12.39) Markus Nurmi (Anton Levtchi, Oskari Laaksonen).

Andra perioden: 2–1 (38.27) Jonathan Ang (Lukas Rousek, Hugo Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Luleå: 3-1-1

Nästa match:

HV 71: Skellefteå AIK, hemma, 5 februari 19.00

Luleå: Örebro HK, hemma, 5 februari 19.00