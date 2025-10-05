Tre poäng för Huddinge hemma mot Mariestad

Huddinge vann med 5–3 mot Mariestad

Carl Wassenius avgjorde för Huddinge

Andra raka förlusten för Mariestad

Huddinge vann hemma mot Mariestad i hockeyettan södra. Matchen på söndagen slutade 5–3 (0–0, 4–0, 1–3).

Huddinge–Mariestad – mål för mål

Första perioden blev mållös. Huddinge stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 9.20. Mariestad reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Karl Umegård och Max Wennlund i tredje perioden.

Huddinge ökade ledningen till 5–2 genom Daniel Liiv med 1.48 kvar i perioden i tredje perioden.

Mariestad reducerade dock till 5–3 genom Max Wennlund när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

För tabellens utseende betyder det här att Huddinge ligger på nionde plats medan Mariestad är på 15:e plats.

Den 5 december tar lagen sig an varandra igen, då i Mariehus Arena.

I nästa omgång har Huddinge Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen, fredag 10 oktober 19.00. Mariestad spelar borta mot Mjölby onsdag 8 oktober 19.00.

Huddinge–Mariestad 5–3 (0–0, 4–0, 1–3)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Andra perioden: 1–0 (23.58) David Puikkonen (Daniel Liiv, Alexander Jarl Åhlin), 2–0 (30.26) Gabriel Åhs (Carl Wassenius, Eric Eljas), 3–0 (30.33) Philip Rafnsson, 4–0 (33.18) Carl Wassenius (Gabriel Åhs, Eric Eljas).

Tredje perioden: 4–1 (43.18) Karl Umegård (Wiggo Weinö, Linus Lööf), 4–2 (44.01) Max Wennlund (Gustav Norén, Karl Umegård), 5–2 (58.12) Daniel Liiv, 5–3 (59.28) Max Wennlund (Linus Lööf, Jeremias Lindewall).

Nästa match:

Huddinge: HC Vita Hästen, borta, 10 oktober

Mariestad: Mjölby HC, borta, 8 oktober