Tre poäng för Färjestad borta mot Brynäs

Färjestad vann med 3–1 mot Brynäs

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ronald Knot matchvinnare för Färjestad

Bortalaget Färjestad tog hem de tre poängen efter seger mot Brynäs i SHL. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Brynäs–Färjestad – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 3.13 in i andra perioden som Färjestad tog ledningen genom Joel Kellman assisterad av Axel Bergkvist och Marian Studenic.

Efter 9.53 i andra perioden nätade Ronald Knot framspelad av Marian Studenic och Joel Kellman och gjorde 0–2.

Färjestad ökade ledningen till 0–3 genom Linus Johansson med 3.21 kvar i perioden i tredje perioden.

Anton Rödin reducerade dock för Brynäs med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

I nästa match möter Brynäs Örebro Hockey borta och Färjestad möter Timrå IK hemma. Båda matcherna spelas tisdag 28 oktober 19.00.

Brynäs–Färjestad 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 0–1 (23.13) Joel Kellman (Axel Bergkvist, Marian Studenic), 0–2 (29.53) Ronald Knot (Marian Studenic, Joel Kellman).

Tredje perioden: 0–3 (56.39) Linus Johansson (Luke Philp, Gabriel Carlsson), 1–3 (58.29) Anton Rödin (Johannes Kinnvall, Jakob Silfverberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 1-0-4

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Örebro HK, borta, 28 oktober

Färjestad: Timrå IK, hemma, 28 oktober