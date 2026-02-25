Tre klara poäng för Växjö mot Malmö

Växjö tog en enkel seger mot Malmö hemma i Växjö Ishall i U20 nationell södra. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (3–1, 2–0, 2–1).

Växjö tog ledningen i början av första perioden genom Hugo Åstrand.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Filip Henriksson efter 6.45.

Växjö gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Daniel Floryk och Max Isaksson.

Efter 13.53 i andra perioden nätade Ludwig Hellgren på pass av Olle Karlsson och Liam Pettersson och gjorde 4–1. Vincent Bengtsson gjorde dessutom 5–1 efter 16.38 framspelad av William Axberg och Ludwig Hellgren.

Växjö gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 5–1 till 7–1, målen av Wiggo Sörensson och Ludwig Hellgren. Det rycket avgjorde matchen.

Kalle Hemström reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Malmö. Växjö tog därmed en stabil seger.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Malmö Redhawks har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Växjö Lakers HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Växjö tar sig an Rögle i nästa match hemma fredag 27 februari 19.00. Malmö möter Frölunda borta lördag 28 februari 16.30.

Växjö–Malmö 7–2 (3–1, 2–0, 2–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (5.36) Hugo Åstrand, 1–1 (6.45) Filip Henriksson (Melker Lundquist, Max Grundström), 2–1 (7.39) Daniel Floryk (Melker Hof, Liam Pettersson), 3–1 (12.37) Max Isaksson (Daniel Floryk, Ola Palme).

Andra perioden: 4–1 (33.53) Ludwig Hellgren (Olle Karlsson, Liam Pettersson), 5–1 (36.38) Vincent Bengtsson (William Axberg, Ludwig Hellgren).

Tredje perioden: 6–1 (46.40) Wiggo Sörensson (Noa Bräutigam), 7–1 (46.58) Ludwig Hellgren (Vincent Bengtsson), 7–2 (51.15) Kalle Hemström (Melker Lundquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Malmö: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: Rögle, hemma, 27 februari 19.00

Malmö: Frölunda, borta, 28 februari 16.30