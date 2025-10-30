Tre klara poäng för HV 71 mot Djurgården

HV 71 vann med 6–1 mot Djurgården

Riley Woods gjorde två mål för HV 71

Aleksi Heponiemi avgjorde för HV 71

HV 71 vann klart när laget mötte Djurgården på bortaplan i SHL. Slutresultatet blev hela 6–1 (2–0, 2–1, 2–0).

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt sex minuter. Efter 1.07 i andra perioden ökade HV 71 på till 0–3 genom Hugo Pettersson.

Djurgården reducerade dock till 1–3 genom Oliver Kylington efter 10.03 av perioden.

HV 71 ökade ledningen till 1–4 genom Riley Woods efter 10.33. HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Riley Woods och Nikola Pasic.

Aleksi Heponiemi gjorde ett mål för HV 71 och spelade fram till tre mål och Riley Woods stod för tre poäng, varav två mål.

HV 71:s nya tabellposition är 13:e plats medan Djurgården är på fjärde plats. Noteras kan att Djurgården sedan den 2 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Djurgården är Brynäs. HV 71 tar sig an Timrå IK borta. Båda matcherna spelas lördag 1 november 15.15.

Djurgården–HV 71 1–6 (0–2, 1–2, 0–2)

SHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (10.52) Mattias Tedenby (Santeri Hatakka, Oscar Davidsson), 0–2 (16.25) Aleksi Heponiemi (Hugo Fransson, Riley Woods).

Andra perioden: 0–3 (21.07) Hugo Pettersson (Aleksi Heponiemi, Niklas Hansson), 1–3 (30.03) Oliver Kylington (Victor Eklund, Joseph Laleggia), 1–4 (30.33) Riley Woods (Aleksi Heponiemi).

Tredje perioden: 1–5 (47.32) Riley Woods (Aleksi Heponiemi, Andreas Borgman), 1–6 (52.34) Nikola Pasic (Santeri Hatakka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, hemma, 1 november

HV 71: Timrå IK, borta, 1 november