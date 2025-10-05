Tre klara poäng för Falu 2 mot Malung

Seger för Falu 2 med 7–2 mot Malung

Philip Lowén matchvinnare för Falu 2

Tre mål för Falu 2 utan svar

Det blev en klar seger för Falu 2 mot Malung hemma i U18 division 1 västra B herr. Matchen slutade 7–2 (2–1, 3–1, 2–0).

Falu 2–Malung – mål för mål

Falu 2 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Simon Karlsson och Walter Knutsson innan Malung svarade och gjorde 2–1 genom Elias Stridsberg. Falu 2 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 2.51 genom Philip Lowén och gick upp till 4–1 innan Malung svarade.

I periodpausen hade Falu 2 ledningen med 5–2. Falu 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Karl Wassberg och Ture Erikson.

Karl Wassberg gjorde två mål för Falu 2 och spelade dessutom fram till ett mål och Philip Lowén stod för ett mål och två assists.

Malung tog hem lagens senaste möte med 4–3 i Lugnets Ishall.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Malungs Ishall.

I nästa omgång har Falu 2 Falu J18 borta i Lugnets Ishall, torsdag 9 oktober 19.00. Malung spelar borta mot Häradsbygden tisdag 7 oktober 19.00.

Falu 2–Malung 7–2 (2–1, 3–1, 2–0)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (5.48) Simon Karlsson (Karl Wassberg, Philip Lowén), 2–0 (10.06) Walter Knutsson (Alfred Holgersson), 2–1 (18.23) Elias Stridsberg (Perrin Wästhed Lindwall).

Andra perioden: 3–1 (22.51) Philip Lowén, 4–1 (24.00) Karl Wassberg (Viggo Söderholm), 4–2 (27.29) Adam Ryskåsen (Felix Ehrling, Elias Stridsberg), 5–2 (32.57) Walter Knutsson (Philip Lowén, Ludwig Persson).

Tredje perioden: 6–2 (41.47) Ture Erikson (Jack Fasth), 7–2 (59.50) Karl Wassberg (Leonard Olsson, Viggo Söderholm).

Nästa match:

Falu 2: Falu IF:1, borta, 9 oktober

Malung: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 7 oktober