Trångsunds IF U18 upp i topp efter seger mot Hässelby Kälvesta HC U18

Trångsunds IF U18 vann med 11–0 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Eric Sjörén tvåmålsskytt för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 slog Hässelby Kälvesta HC U18 hemma med 11–0 (3–0, 6–0, 2–0) och är ny serieledare i U18 division 1 östra B fortsättningsserie efter elva spelade matcher, tre poäng före Iron. Hässelby Kälvesta HC U18 ligger på nionde plats i tabellen.

Lucas Mossberg bakom Trångsunds IF U18:s avgörande

I första perioden var det Trångsunds IF U18 som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Trångsunds IF U18 starkast och gick från 3–0 till 9–0 genom två mål av Eric Sjörén, ett mål av Oscar Sandberg, ett mål av Adam Ågfalck, ett mål av Victor Söderqvist och ett mål av Sebastian Tillgren.

8.26 in i tredje perioden nätade Trångsunds IF U18:s Carl Hemb framspelad av Elias Tingstorp och Adam Ågfalck och ökade ledningen. Trångsunds IF U18 gjorde också 11–0 genom Hugo Sandberg på pass av Carl Hemb och Sixten Elfversson efter 12.05. 11–0-målet blev matchens sista.

Oscar Sandberg och Carl Hemb gjorde ett mål och två assist var för Trångsunds IF U18.

Säsongens första möte lagen emellan vann Trångsund med 6–3.

Nästa motstånd för Trångsunds IF U18 är Norrtälje IK U18. Lagen möts fredag 20 februari 19.30 i Roslagens Sparbank Arena. Hässelby Kälvesta HC U18 tar sig an Värmdö HC 2 hemma söndag 22 februari 15.30.

Trångsunds IF U18–Hässelby Kälvesta HC U18 11–0 (3–0, 6–0, 2–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (14.15) Lucas Mossberg (Oscar Sandberg), 2–0 (15.31) Rasmus Andersson (Hugo Sandberg), 3–0 (17.11) Kimi Määttä (Oscar Sandberg).

Andra perioden: 4–0 (20.40) Oscar Sandberg, 5–0 (21.55) Victor Söderqvist (Sixten Elfversson), 6–0 (22.44) Sebastian Tillgren (Carl Hemb), 7–0 (26.16) Eric Sjörén (Elias Tingstorp, Leo Eriksson), 8–0 (30.17) Eric Sjörén (Colin Lesko), 9–0 (34.16) Adam Ågfalck (Lukas Axelsson, Lucas Mossberg).

Tredje perioden: 10–0 (48.26) Carl Hemb (Elias Tingstorp, Adam Ågfalck), 11–0 (52.05) Hugo Sandberg (Carl Hemb, Sixten Elfversson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 4-0-1

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Norrtälje IK, borta, 20 februari 19.30

Hässelby Kälvesta HC U18: Värmdö HC 2, hemma, 22 februari 15.30