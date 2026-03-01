Trångsunds IF U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Trångsunds IF U18 segrade – 6–3 mot Värmdö HC 2

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Adam Ågfalck avgjorde för Trångsunds IF U18

Värmdö HC 2 är ett favoritmotstånd för Trångsunds IF U18 och på söndagen tog Trångsunds IF U18 ännu en seger borta mot just Värmdö HC 2. Matchen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie slutade 6–3 (3–0, 1–1, 2–2). Det var Trångsunds IF U18:s fjärde raka seger mot just Värmdö HC 2.

I och med detta har Trångsunds IF U18 hela sex raka segrar i U18 division 1 östra B fortsättningsserie och har sju raka segrar på bortaplan.

SK Iron Hockey nästa för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.58 i mitten av perioden.

Efter 6.39 i andra perioden nätade Adam Ågfalck på pass av Lucas Mossberg och Carl Hemb och gjorde 0–4. Värmdö HC 2:s Leo Fredsborn gjorde 1–4 efter 15.27 framspelad av Clifford Niinimaa Andersson och Emil Nittsten.

Efter 8.50 i tredje perioden ökade Trångsunds IF U18 på till 1–5 återigen genom Carl Hemb.

Värmdö HC 2 reducerade dock till både 2–5 och 3–5 genom Elias Hagström Galjaard och Nathan Edfeldt i tredje perioden.

Trångsunds IF U18 kunde dock avgöra till 3–6 med 1.05 kvar av matchen genom Colin Lesko.

Trångsunds IF U18:s Carl Hemb stod för tre poäng, varav två mål.

Värmdö HC 2 stannar därmed på åttonde plats och Trångsunds IF U18 toppar fortfarande tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Värmdö HC 2 och Trångsunds IF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Trångsunds IF vunnit.

Värmdö HC 2 tar sig an Wings Arlanda i sista matchen hemma lördag 7 mars 17.00. Trångsunds IF U18 möter SK Iron Hockey hemma torsdag 5 mars 20.00.

Värmdö HC 2–Trångsunds IF U18 3–6 (0–3, 1–1, 2–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (4.02) Melker Lindberg (Oscar Sandberg), 0–2 (10.16) Colin Lesko, 0–3 (14.00) Carl Hemb (Victor Söderqvist, Vincent Sjöö).

Andra perioden: 0–4 (26.39) Adam Ågfalck (Lucas Mossberg, Carl Hemb), 1–4 (35.27) Leo Fredsborn (Clifford Niinimaa Andersson, Emil Nittsten).

Tredje perioden: 1–5 (48.50) Carl Hemb (Vincent Sjöö), 2–5 (51.57) Elias Hagström Galjaard, 3–5 (53.52) Nathan Edfeldt (Dennis Larsson, Elias Hagström Galjaard), 3–6 (58.55) Colin Lesko (Eric Sjörén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 1-0-4

Trångsunds IF U18: 5-0-0

Nästa match:

Värmdö HC 2: Wings HC Arlanda, hemma, 7 mars 17.00

Trångsunds IF U18: SK Iron Hockey, hemma, 5 mars 20.00