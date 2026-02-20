Trångsunds IF U18 starkast i toppmötet med Norrtälje IK U18

Trångsunds IF U18 vann med 5–4 efter straffar

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Trångsunds IF U18 tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Norrtälje IK U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie på fredagen med 5–4 (2–2, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar. En viktig seger i toppen av tabellen.

Med fyra omgångar kvar är Norrtälje IK U18 på andra plats i tabellen, och Trångsunds IF U18 leder serien.

Efter sju segrar i rad för Norrtälje IK U18 tog det stopp. Trångsunds IF U18 tog i stället fjärde segern i rad.

Trångsunds IF U18 tog ledningen i första perioden genom Theodor Bergström.

Norrtälje IK U18 kvitterade till 1–1 genom Kimi Blomstedt efter 11.41.

Trångsunds IF U18 tog ledningen på nytt genom Kimi Määttä efter 16.30 i matchen.

Norrtälje IK U18 gjorde 2–2 genom Oliwer Ivarsson med 1.42 kvar att spela.

Norrtälje IK U18 gjorde 3–2 genom August Alebark efter 2.48 i andra perioden.

Trångsunds IF U18 gjorde 3–3 genom Carl Hemb efter 9.39 av perioden.

Efter 16.42 gjorde Norrtälje IK U18 4–3 genom Hannes Blomstedt.

Trångsunds IF U18 kvitterade till 4–4 redan efter efter 52 sekunder i tredje perioden på nytt genom Kimi Määttä efter förarbete av Lucas Mossberg.

I straffläggningen var det Trångsunds IF U18 som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Elias Tingstorp för.

Norrtälje IK U18 var sexa i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Trångsund med 4–2.

I nästa omgång har Norrtälje IK U18 SK Iron Hockey borta i Lindbergs Arena, söndag 1 mars 16.00. Trångsunds IF U18 spelar borta mot Nyköpings SK 2 U18 söndag 22 februari 11.10.

Norrtälje IK U18–Trångsunds IF U18 4–5 (2–2, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (7.13) Theodor Bergström (Carl Hemb, Sixten Elfversson), 1–1 (11.41) Kimi Blomstedt (Anton Persson, Joshua Griffin), 1–2 (16.30) Kimi Määttä (Linus Fond), 2–2 (18.18) Oliwer Ivarsson (Max Öbrink, Victor Olsson).

Andra perioden: 3–2 (22.48) August Alebark (Oliwer Ivarsson, Melvin Wallgren), 3–3 (29.39) Carl Hemb, 4–3 (36.42) Hannes Blomstedt (Madars Jermacans).

Tredje perioden: 4–4 (40.52) Kimi Määttä (Lucas Mossberg).

Straffar: 4–5 (65.00) Elias Tingstorp.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 4-1-0

Trångsunds IF U18: 4-0-1

