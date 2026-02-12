Trångsunds IF U18 serieledare efter seger mot Saltsjöbadens IF U18

Trångsunds IF U18 vann med 6–1 mot Saltsjöbadens IF U18

Trångsunds IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Trångsunds IF U18:s Oscar Sandberg tvåmålsskytt

Segern mot Saltsjöbadens IF U18 på hemmaplan innebär att Trångsunds IF U18 nu är serieledare i U18 division 1 östra B fortsättningsserie, tre poäng före Iron. Trångsunds IF U18 vann med 6–1 (1–0, 2–0, 3–1). Saltsjöbadens IF U18 ligger på femte plats i tabellen.

Segern var Trångsunds IF U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Gustav Malmström gjorde matchvinnande målet

Trångsunds IF U18 tog ledningen efter 8.22 genom Oscar Sandberg med assist av Eric Sjörén.

Efter 4.29 i andra perioden slog Gustav Malmström till framspelad av Eric Sjörén och Adam Ågfalck och gjorde 2–0. Emil Vestin gjorde dessutom 3–0 efter 11.15 på pass av Elias Tingstorp och Jerry Möllergren.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade dock till 3–1 genom Charlie Jacobson tidigt i tredje perioden av perioden.

Trångsunds IF U18 stod därefter för tre raka mål i början av när laget gick från 3–1 till 6–1 på bara 2.36. Trångsunds IF U18 tog därmed en klar seger.

Trångsunds IF U18:s Adam Ågfalck stod för ett mål och två assists och Eric Sjörén hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Trångsunds IF har tagit två segrar före den här matchen. Saltsjöbadens IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Trångsunds IF U18 är Hässelby Kälvesta HC U18. Lagen möts torsdag 19 februari 20.00 i Stortorpshallen. Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Norrtälje IK U18 borta tisdag 17 februari 19.30.

Trångsunds IF U18–Saltsjöbadens IF U18 6–1 (1–0, 2–0, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (8.22) Oscar Sandberg (Eric Sjörén).

Andra perioden: 2–0 (24.29) Gustav Malmström (Eric Sjörén, Adam Ågfalck), 3–0 (31.15) Emil Vestin (Elias Tingstorp, Jerry Möllergren).

Tredje perioden: 3–1 (44.19) Charlie Jacobson (Sid Tollemark, Holger Fougstedt), 4–1 (45.53) Adam Ågfalck, 5–1 (47.03) Elias Tingstorp (Jerry Möllergren, Rasmus Andersson), 6–1 (48.29) Oscar Sandberg (Adam Ågfalck, Eric Sjörén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 4-0-1

Saltsjöbadens IF U18: 2-1-2

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 19 februari 20.00

Saltsjöbadens IF U18: Norrtälje IK, borta, 17 februari 19.30