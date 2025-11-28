Trångsunds IF U18 nollade FOC Farsta IF – vann med 3–0

Seger för Trångsunds IF U18 med 3–0 mot FOC Farsta IF

Eric Sjörén matchvinnare för Trångsunds IF U18

Nionde raka nederlaget för FOC Farsta IF

Tre egna mål räckte mot FOC Farsta IF. Trångsunds IF U18 tog hem segern borta mot FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–2, 0–1, 0–0).

FOC Farsta IF–Trångsunds IF U18 – mål för mål

Trångsunds IF U18 tog ledningen efter nio minuters spel genom Eric Sjörén efter förarbete av Elias Tingstorp.

Efter 17.12 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Mio Mårtendal hittade rätt på pass av Oscar Sandberg.

Efter 11.56 i andra perioden gjorde Oscar Sandberg också 0–3 efter pass från Eric Sjörén.

I tredje perioden höll Trångsunds IF U18 i sin 3–0-ledning och vann.

Med tre omgångar kvar är FOC Farsta IF sist i serien medan Trångsunds IF U18 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Trångsunds IF med 11–3.

I nästa omgång har FOC Farsta IF Haninge Anchors HC U18 borta i Torvalla Ishall, söndag 7 december 16.00. Trångsunds IF U18 spelar borta mot Spånga IS U18 torsdag 4 december 19.45.

FOC Farsta IF–Trångsunds IF U18 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (9.26) Eric Sjörén (Elias Tingstorp), 0–2 (17.12) Mio Mårtendal (Oscar Sandberg).

Andra perioden: 0–3 (31.56) Oscar Sandberg (Eric Sjörén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 0-0-5

Trångsunds IF U18: 2-0-3

Nästa match:

FOC Farsta IF: Haninge Anchors HC, borta, 7 december

Trångsunds IF U18: Spånga IS IK, borta, 4 december