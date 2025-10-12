Trångsunds IF U18 kom tillbaka – föll ändå Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18-seger med 3–2 mot Trångsunds IF U18

Robin Horn avgjorde för Haninge Anchors HC U18

Andra raka segern för Haninge Anchors HC U18

Bortalaget Trångsunds IF U18 kom tillbaka från underläge 2–0 till 2–2 i tredje perioden. Trots det fick laget se sig besegrat av Haninge Anchors HC U18 i söndagens match i U18 Div 1 östra B herr. 3–2 (2–0, 0–0, 1–2) slutade matchen.

Älta IF nästa för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Andra perioden blev mållös. Trångsunds IF U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Gustav Malmström och Elias Tingstorp i tredje perioden.

Haninge Anchors HC U18 kunde dock avgöra till 3–2 med 4.19 kvar av matchen genom Robin Horn.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Stortorpshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Haninge Anchors HC U18 Älta IF i Ältahallen 18.30. Trångsunds IF U18 tar sig an FOC Farsta IF hemma 19.00.

Haninge Anchors HC U18–Trångsunds IF U18 3–2 (2–0, 0–0, 1–2)

U18 Div 1 östra B herr, Hanvedens ishall

Första perioden: 1–0 (7.54) Algot Wikner (Noel Wixtröm), 2–0 (13.13) Oliwer Berg Bodsäter (Victor Soler Engvall).

Tredje perioden: 2–1 (41.59) Gustav Malmström, 2–2 (54.48) Elias Tingstorp (Lucas Mossberg), 3–2 (55.41) Robin Horn (Ludvig Laurin, Svante Mårtensson).

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Älta IF, borta, 19 oktober

Trångsunds IF U18: FOC Farsta IF, hemma, 19 oktober