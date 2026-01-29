Trångsunds IF U18 besegrade SK Iron Hockey och toppar nu tabellen

Seger för Trångsunds IF U18 med 6–3 mot SK Iron Hockey

Trångsunds IF U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Eric Sjörén gjorde tre mål för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 slog SK Iron Hockey borta med 6–3 (1–1, 3–0, 2–2) och är ny serieledare i U18 division 1 östra B fortsättningsserie efter sju spelade matcher, tre poäng före Iron. SK Iron Hockey ligger på andra plats i tabellen.

Resultatet betyder att Trångsunds IF U18 tog sjunde segern i följd och att SK Iron Hockey samtidigt förlorade efter sex segrar i rad.

Eric Sjörén tremålsskytt för Trångsunds IF U18

SK Iron Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.00 slog Viggo Fröberg till med assist av Edvin Reutersköld. Trångsunds IF U18 kvitterade till 1–1 efter 11.58 när Oscar Sandberg slog till efter pass från Gustav Malmström.

I andra perioden var det Trångsunds IF U18 som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Eric Sjörén och och ett mål var av Carl Hemb tidigt i perioden.

Efter 0.16 i tredje perioden ökade Trångsunds IF U18 på till 1–5 återigen genom Eric Sjörén.

SK Iron Hockey reducerade dock till både 2–5 och 3–5 genom Edvin Reutersköld och Albin Jansson i tredje perioden.

Trångsunds IF U18 kunde dock avgöra till 3–6 med 35 sekunder kvar av matchen genom Carl Hemb.

Eric Sjörén gjorde tre mål för Trångsunds IF U18.

Ett fint lyft i tabellen för Trångsunds IF U18 som så sent som den 17 januari låg på femte plats.

Lagen möts på nytt i Stortorpshallen den 5 mars.

Söndag 1 februari spelar SK Iron Hockey borta mot Saltsjöbadens IF U18 18.30 och Trångsunds IF U18 mot Mälarö Hockey U18 hemma 19.00 i Stortorpshallen.

SK Iron Hockey–Trångsunds IF U18 3–6 (1–1, 0–3, 2–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.00) Viggo Fröberg (Edvin Reutersköld), 1–1 (11.58) Oscar Sandberg (Gustav Malmström).

Andra perioden: 1–2 (24.30) Carl Hemb (Victor Söderqvist), 1–3 (25.42) Eric Sjörén, 1–4 (26.14) Eric Sjörén (Oscar Sandberg).

Tredje perioden: 1–5 (40.16) Eric Sjörén (Gustav Malmström, Theodor Bergström), 2–5 (40.40) Edvin Reutersköld (Viggo Fröberg), 3–5 (58.35) Albin Jansson (Johannes Lundström, Anton Hedberg), 3–6 (59.25) Carl Hemb.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 4-0-1

Trångsunds IF U18: 5-0-0

Nästa match:

SK Iron Hockey: Saltsjöbadens IF, borta, 1 februari 18.30

Trångsunds IF U18: Mälarö Hockeyförening, hemma, 1 februari 19.00