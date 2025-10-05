Trångsunds IF U18 avgjorde tät match mot Älta IF i tredje perioden

Seger för Trångsunds IF U18 med 4–2 mot Älta IF

Matchen mellan hemmalaget Älta IF och gästande Trångsunds IF U18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Trångsunds IF U18 och vann matchen i U18 Div 1 östra B herr med 4–2 (2–0, 0–2, 2–0).

Trångsunds IF U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Älta IF reducerade och kvitterade till 2–2 genom Elliot Danielsen och Malte Olenius i andra perioden. I tredje perioden var Trångsunds IF U18 starkast och gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål i slutet av perioden av Adam Ågfalck och Lukas Axelsson och avgjorde matchen. Det sista målet kom med 44 sekunder kvar att spela.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Stortorpshallen.

Nästa motstånd för Älta IF är Saltsjöbadens IF U18. Lagen möts söndag 12 oktober 18.30 i Saltsjöbadens Ishall. Trångsunds IF U18 tar sig an Saltsjöbadens IF U18 hemma torsdag 9 oktober 20.00.

Älta IF–Trångsunds IF U18 2–4 (0–2, 2–0, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Ältahallen

Första perioden: 0–1 (8.22) Lukas Axelsson (Oscar Sandberg, Roy Höglin), 0–2 (18.15) Mio Mårtendal (Hugo Sandberg, Theodor Bergström).

Andra perioden: 1–2 (27.14) Elliot Danielsen (Linus Lugoboni), 2–2 (28.21) Malte Olenius (Vilgot Erlandsson, Emil Därth).

Tredje perioden: 2–3 (55.50) Adam Ågfalck, 2–4 (59.16) Lukas Axelsson (Oscar Sandberg).

Älta IF: Saltsjöbadens IF, borta, 12 oktober

Trångsunds IF U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 9 oktober