Tranås vann klart hemma mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Tranås vann med 7–2 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Tranås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leo Andersson tvåmålsskytt för Tranås

Tranås tog en enkel seger mot Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma i Tranås Åkeri Arena i U20 Div 1 B syd vår herr. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (3–0, 1–0, 3–2).

Segern var Tranås sjunde på de senaste åtta matcherna.

Algot Carlsson bakom Tranås avgörande

Tranås stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.19.

Efter 6.43 i andra perioden nätade Leo Andersson på pass av Hugo Johansson och gjorde 4–0.

Tranås vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 7–2.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tranås på andra plats och Ulricehamns IF/Nittorps IK på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Tranås med 7–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Tranås Mighty Ravens i Stångebro Ishall 14.00. Ulricehamns IF/Nittorps IK tar sig an Dalen hemma 11.00.

Tranås–Ulricehamns IF/Nittorps IK 7–2 (3–0, 1–0, 3–2)

U20 Div 1 B syd vår herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (14.11) Vincent Sjöö-Laisio (Malte Palm, Liam Dufva), 2–0 (18.41) Daniel Chamoun (Elias Holmberg), 3–0 (19.30) Algot Carlsson (Elliot Rehnqvist, Elias Bodin).

Andra perioden: 4–0 (26.43) Leo Andersson (Hugo Johansson).

Tredje perioden: 5–0 (42.19) Leo Andersson, 5–1 (43.07) Rasmus Denke (Felix Claesson), 6–1 (49.32) Liam Dufva (Vincent Sjöö-Laisio), 6–2 (55.54) Tim Schröder (Milio Wilhelmsson, Matheo Rydén), 7–2 (57.15) Melvin Svensson (Hugo Johansson, Gustav Roth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 3-0-2

Nästa match:

Tranås: Linköpings Mighty Ravens, borta, 7 februari 14.00

Ulricehamns IF/Nittorps IK: HC Dalen, hemma, 7 februari 11.00