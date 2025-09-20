Tranås vann klart hemma mot Mjölby

Tranås-seger med 7–2 mot Mjölby

Liam Dufva med två mål för Tranås

Hugo Johansson avgjorde för Tranås

Tranås tog en enkel seger mot Mjölby hemma i Stiga Arena i U20 division 1 C syd herr. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (3–0, 3–0, 1–2).

Liam Dufva gjorde två mål för Tranås

Tranås stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var Tranås starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Liam Dufva, Elliot Rehnqvist och Vincent Sjöö-Laisio. Mjölby reducerade dock till både 6–1 och 6–2 genom Anton Nyqvist och Arvid Pousette i tredje perioden.

Tranås kunde dock avgöra till 7–2 med en sekund kvar av matchen genom Liam Dufva.

Tranås Liam Dufva stod för två mål och två assists och Hugo Johansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Tranås vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 8–1 i ProTrain Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 oktober i ProTrain Arena.

Tranås tar sig an Dalen i nästa match borta tisdag 23 september 19.40. Mjölby möter samma dag 19.30 Mighty Ravens hemma.

Tranås–Mjölby 7–2 (3–0, 3–0, 1–2)

U20 division 1 C syd herr, Stiga Arena

Första perioden: 1–0 (0.19) Melvin Svensson (Liam Dufva, Hugo Johansson), 2–0 (7.05) Daniel Chamoun (Melvin Svensson, Elias Bodin), 3–0 (16.12) Hugo Johansson (Daniel Chamoun, Liam Dufva).

Andra perioden: 4–0 (26.13) Liam Dufva (Elias Bodin, Hugo Johansson), 5–0 (32.38) Elliot Rehnqvist (Vincent Sjöö-Laisio), 6–0 (39.32) Vincent Sjöö-Laisio.

Tredje perioden: 6–1 (41.57) Anton Nyqvist (Max Cedbro, Arvid Pousette), 6–2 (49.45) Arvid Pousette (Anton Nyqvist, Anton Epparn), 7–2 (59.59) Liam Dufva.

Nästa match:

Tranås: HC Dalen, borta, 23 september

Mjölby: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 23 september