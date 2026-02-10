Tranås upp i topp efter seger mot Guts/Valdemarsvik

Tranås-seger med 11–0 mot Guts/Valdemarsvik

Tranås nionde seger på de senaste tio matcherna

Malte Palm avgjorde för Tranås

Segern mot Guts/Valdemarsvik på hemmaplan innebär att Tranås nu är serieledare i U20 Div 1 B syd vår herr, en poäng före Dalen. Dalen har dock en match mindre spelad. Tranås vann med 11–0 (3–0, 4–0, 4–0). Guts/Valdemarsvik ligger på sjunde plats i tabellen.

Tranås har därmed fyra raka segrar. Guts/Valdemarsvik däremot har tio raka förluster.

Mjölby nästa för Tranås

Tranås var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Tranås starkast och gick från 3–0 till 7–0 genom två mål av Liam Dufva, ett mål av Malte Palm och ett mål av Melvin Svensson.

Tranås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Rehnqvist, som gjorde två mål, Malte Palm och Liam Dufva.

Tranås Liam Dufva stod för tre mål och tre assists, Malte Palm gjorde tre mål och två målgivande passningar, Elliot Rehnqvist gjorde tre mål och spelade dessutom fram till två mål, Hugo Johansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Elliott Svensson hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tranås AIF vunnit.

I nästa match möter Tranås Mjölby hemma på tisdag 17 februari 19.00. Guts/Valdemarsvik möter Dalen lördag 14 februari 12.45 hemma.

Tranås–Guts/Valdemarsvik 11–0 (3–0, 4–0, 4–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (7.27) Malte Palm (Liam Dufva, Elliot Rehnqvist), 2–0 (13.12) Elliot Rehnqvist (Malte Palm, Elliott Svensson), 3–0 (15.13) Hugo Johansson (Melvin Svensson, Daniel Chamoun).

Andra perioden: 4–0 (21.55) Liam Dufva (Elliot Rehnqvist, Elias Holmberg), 5–0 (29.34) Melvin Svensson (Hugo Johansson), 6–0 (34.04) Malte Palm (Liam Dufva), 7–0 (36.28) Liam Dufva (Elliott Svensson, Bobo Jibhammar).

Tredje perioden: 8–0 (44.18) Liam Dufva, 9–0 (54.33) Malte Palm (Axel Kernell), 10–0 (55.49) Elliot Rehnqvist (Elliott Svensson, Hugo Johansson), 11–0 (59.33) Elliot Rehnqvist (Liam Dufva, Malte Palm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Nästa match:

Tranås: Mjölby HC, hemma, 17 februari 19.00

Guts/Valdemarsvik: HC Dalen, hemma, 14 februari 12.45