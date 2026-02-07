Tranås starkast – avgjorde i förlängningen mot Halmstad

Tranås vann med 4–3 efter förlängning

Tranås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Johan Norberg avgjorde för Tranås

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Tranås avgöra den jämna matchen borta mot Halmstad i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 3–4 (0–3, 2–0, 1–0, 0–1). Matchhjälte blev Johan Norberg, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Segern var Tranås fjärde på de senaste fem matcherna.

Grästorps IK nästa för Tranås

Tranås stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 10.57 i andra perioden nätade William Gustafsson på pass av Hampus Johansson och Oscar Johnsson och reducerade åt Halmstad. Efter 18.20 reducerade Halmstads Alexander Klarin på nytt framspelad av Tim Bothén och Tim Bergström.

Alexander Artursson kvitterade för laget tidigt i tredje perioden på pass av William Berg.

Stor matchhjälte för Tranås blev Johan Norberg som 1.33 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

För Tranås gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Halmstad är på femte plats.

Lagen möts igen 28 februari i Tranås Åkeri Arena.

Nästa motstånd för Halmstad är Dalen. Lagen möts onsdag 11 februari 19.00 i Smedjehov. Tranås tar sig an Grästorps IK borta söndag 15 februari 16.00.

Halmstad–Tranås 3–4 (0–3, 2–0, 1–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (7.46) Ludwig Svensson Träff (Alexander Ternblad), 0–2 (16.55) Axl Johansson (Markus Ruuskanen), 0–3 (18.59) Markus Ruuskanen (Pontus Eklöf, Lukas Isaksson).

Andra perioden: 1–3 (30.57) William Gustafsson (Hampus Johansson, Oscar Johnsson), 2–3 (38.20) Alexander Klarin (Tim Bothén, Tim Bergström).

Tredje perioden: 3–3 (43.32) Alexander Artursson (William Berg).

Förlängning: 3–4 (61.33) Johan Norberg (Kalvyn Watson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 2-1-2

Tranås: 4-0-1

Nästa match:

Halmstad: HC Dalen, borta, 11 februari 19.00

Tranås: Grästorps IK, borta, 15 februari 16.00