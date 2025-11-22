Tranås starkare än Nässjö – höll nollan och vann

Tranås vann med 3–0 mot Nässjö

Tranås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vincent Sjöö-Laisio gjorde två mål för Tranås

Tranås höll nollan och vann på bortaplan mot Nässjö i U20 division 1 C syd herr. Matchen slutade 0–3 (0–3, 0–0, 0–0).

Segern var Tranås fjärde på de senaste fem matcherna.

Elliot Rehnqvist matchvinnare för Tranås

Tranås stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Tranås tog därmed en klar seger.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden höll Tranås i sin 3–0-ledning och vann.

Resultaten i sista omgången innebär att Nässjö slutar på sjätte plats och Tranås på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Nässjö HC med 4–2.

Nässjö–Tranås 0–3 (0–3, 0–0, 0–0)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (4.41) Elliot Rehnqvist (Algot Carlsson, Hugo Johansson), 0–2 (10.54) Vincent Sjöö-Laisio (Malte Palm, Elliott Svensson), 0–3 (17.52) Vincent Sjöö-Laisio (Sixten Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 1-0-4

Tranås: 4-0-1