Tranås segrade i toppmötet – Leo Andersson hjälte

Tranås segrade – 6–4 mot Mjölby

Tranås nionde seger på de senaste tio matcherna

Algot Carlsson gjorde två mål för Tranås

Tranås tog en tung seger på hemmaplan mot Mjölby i toppmötet i U20 Div 1 B syd vår herr på tisdagen. Matchen slutade 6–4 (0–0, 2–2, 4–2).

Med en omgång kvar är Tranås på andra plats i tabellen, och Mjölby är på tredje plats.

Det var två formstarka lag som möttes. Tranås tog femte segern i rad. Mjölby hade före matchen fyra segrar i rad.

Det var Tranås sjätte raka seger mot Mjölby.

Leo Andersson bakom Tranås seger

Den första perioden slutade mållös.

Efter 1.58 i andra perioden gjorde Tranås 1–0 genom Algot Carlsson.

Mjölby kvitterade till 1–1 genom Philip Bågenklint tidigt i perioden av perioden.

Tranås tog ledningen på nytt genom Algot Carlsson som gjorde sitt andra mål efter 12.16.

Mjölby gjorde 2–2 genom Theo Cannervik efter 13.24 av perioden.

Tranås övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.47 genom Elliot Rehnqvist och gick upp till 5–2 innan Mjölby kom tillbaka och reducerade till 5–4.

Innan matchen var över hade Tranås gjort 6–4.

Mjölbys Philip Bågenklint stod för tre poäng, varav två mål. Algot Carlsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Tranås och Gustav Roth gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Det här var fjärde mötet mellan Tranås och Mjölby den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tranås AIF vunnit.

På lördag 21 februari 14.00 spelar Tranås borta mot Guts/Valdemarsvik och Mjölby hemma mot Dalen.

Tranås–Mjölby 6–4 (0–0, 2–2, 4–2)

U20 Div 1 B syd vår herr, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 1–0 (21.58) Algot Carlsson (Sixten Jonsson, Axel Kernell), 1–1 (23.04) Philip Bågenklint (Isac Gustafsson, Alexander Lund Rytthammar), 2–1 (32.16) Algot Carlsson (Elliot Rehnqvist, Daniel Chamoun), 2–2 (33.24) Theo Cannervik (Philip Bågenklint, Isak Axelsson).

Tredje perioden: 3–2 (43.47) Elliot Rehnqvist (Gustav Roth, Algot Carlsson), 4–2 (45.38) Liam Dufva (Gustav Roth), 5–2 (46.54) Leo Andersson (Melvin Svensson, Hugo Johansson), 5–3 (49.24) Isak Axelsson (Olle Andersson, Miliam Sjöö-Laisio), 5–4 (49.44) Philip Bågenklint (Theo Cannervik), 6–4 (57.03) Gustav Roth.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 5-0-0

Mjölby: 4-0-1

Nästa match:

Tranås: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 21 februari 14.00

Mjölby: HC Dalen, hemma, 21 februari 14.00