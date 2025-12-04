Tranås J18 i serieledning i U18 division 1 syd B herr efter 4–1 mot Kalmar

Seger för Tranås J18 med 4–1 mot Kalmar

Jack Björk avgjorde för Tranås J18

Tredje raka segern för Tranås J18

Det blev 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) för Tranås J18 borta mot Kalmar i torsdagens match. Därmed är laget ny serieledare i U18 division 1 syd B herr, på samma poäng som tvåan Mariestad. Mariestad har dock en match mindre spelad. För Kalmar betyder resultatet att man är på tredje plats i tabellen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Tranås J18.

Kalmar–Tranås J18 – mål för mål

Tranås J18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Vincent Senewiratne och Jack Björk innan Kalmar svarade och gjorde 2–1 genom Theo Holtmer.

Efter 12.06 i andra perioden slog Elias Holmberg till på pass av Olle Gustafsson och Vincent Sjöö-Laisio och gjorde 1–3.

11.02 in i tredje perioden slog Elias Lindén till framspelad av Elliott Svensson och ökade ledningen.

Kalmar har två vinster och tre förluster och 22–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås J18 har tre vinster och två förluster och 24–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Tranås AIF IF med 7–0.

Kalmar–Tranås J18 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (13.16) Vincent Senewiratne (Ludvig Dahlgren, Elliott Svensson), 0–2 (15.30) Jack Björk (Wille Liljegren), 1–2 (17.28) Theo Holtmer (Theo Eriksson, Viggo Jörneklint).

Andra perioden: 1–3 (32.06) Elias Holmberg (Olle Gustafsson, Vincent Sjöö-Laisio).

Tredje perioden: 1–4 (51.02) Elias Lindén (Elliott Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 2-0-3

Tranås J18: 3-0-2