Tranås J18 i serieledning i U18 division 1 syd B herr efter 4–1 mot Kalmar
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Tranås J18 med 4–1 mot Kalmar
- Jack Björk avgjorde för Tranås J18
- Tredje raka segern för Tranås J18
Det blev 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) för Tranås J18 borta mot Kalmar i torsdagens match. Därmed är laget ny serieledare i U18 division 1 syd B herr, på samma poäng som tvåan Mariestad. Mariestad har dock en match mindre spelad. För Kalmar betyder resultatet att man är på tredje plats i tabellen.
Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Tranås J18.
Kalmar–Tranås J18 – mål för mål
Tranås J18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Vincent Senewiratne och Jack Björk innan Kalmar svarade och gjorde 2–1 genom Theo Holtmer.
Efter 12.06 i andra perioden slog Elias Holmberg till på pass av Olle Gustafsson och Vincent Sjöö-Laisio och gjorde 1–3.
11.02 in i tredje perioden slog Elias Lindén till framspelad av Elliott Svensson och ökade ledningen.
Kalmar har två vinster och tre förluster och 22–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås J18 har tre vinster och två förluster och 24–15 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Tranås AIF IF med 7–0.
Kalmar–Tranås J18 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)
U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena
Första perioden: 0–1 (13.16) Vincent Senewiratne (Ludvig Dahlgren, Elliott Svensson), 0–2 (15.30) Jack Björk (Wille Liljegren), 1–2 (17.28) Theo Holtmer (Theo Eriksson, Viggo Jörneklint).
Andra perioden: 1–3 (32.06) Elias Holmberg (Olle Gustafsson, Vincent Sjöö-Laisio).
Tredje perioden: 1–4 (51.02) Elias Lindén (Elliott Svensson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kalmar: 2-0-3
Tranås J18: 3-0-2
Den här artikeln handlar om: