Tranås förlänger segersviten mot Nyköping

Tranås vann med 5–1 mot Nyköping

Lucas Frank tvåmålsskytt för Tranås

Seger nummer 17 för Tranås

Nyköping har varit lite av ett favoritmotstånd för Tranås. På onsdagen tog Tranås ännu en seger hemma mot Nyköping. Matchen i hockeyettan södra slutade 5–1 (2–0, 1–1, 2–0). Det var Tranås fjärde raka seger mot just Nyköping.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll tyckte så här om matchen:

– Tycker det är en jämnare match än 5–1, vi skapar mängder med chanser som vi tyvärr inte lyckas förvalta. Sur förlust, men bara bryta ihop och ta med det positiva.

Ludwig Svensson Träff gjorde 1–0 till Tranås efter bara 1.59 efter förarbete från Axl Johansson och Alexander Ternblad. 2–0 kom efter 18.08 när Lucas Frank slog till med assist av Alexander Ternblad och Axl Johansson.

Efter 13.19 i andra perioden nätade Jonas Risberg framspelad av Hugo Pettersson och Nico Vuorijärvi och reducerade åt Nyköping. Tranås Niklas Puistola gjorde 3–1 efter 18.59 på pass av Bradey Johnson och Petter Eklöf.

28 sekunder in i tredje perioden fick Pontus Eklöf utdelning på pass av Bradey Johnson och ökade ledningen. Efter 14.29 slog Lucas Frank till återigen framspelad av Kalvyn Watson och Niklas Puistola och ökade ledningen för Tranås.

Tranås har tre segrar och två förluster och 17–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har en vinst och fyra förluster och 6–23 i målskillnad.

Det här betyder att Tranås är kvar på tredje plats och Nyköping stannar sist, på 20:e plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tranås med 5–0.

Tranås tar sig an Visby/Roma i nästa match hemma söndag 25 januari 16.00. Nyköping möter Karlskrona hemma fredag 23 januari 19.00.

Tranås–Nyköping 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (1.59) Ludwig Svensson Träff (Axl Johansson, Alexander Ternblad), 2–0 (18.08) Lucas Frank (Alexander Ternblad, Axl Johansson).

Andra perioden: 2–1 (33.19) Jonas Risberg (Hugo Pettersson, Nico Vuorijärvi), 3–1 (38.59) Niklas Puistola (Bradey Johnson, Petter Eklöf).

Tredje perioden: 4–1 (40.28) Pontus Eklöf (Bradey Johnson), 5–1 (54.29) Lucas Frank (Kalvyn Watson, Niklas Puistola).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-0-2

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Tranås: Visby/Roma, hemma, 25 januari 16.00

Nyköping: Karlskrona HK, hemma, 23 januari 19.00