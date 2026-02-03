Torontos fina svit fortsätter mot Calgary

Toronto vann med 4–2 mot Calgary

Troy Stecher avgjorde för Toronto

Andra raka segern för Toronto

Sju raka segrar hade Toronto mot just Calgary i NHL inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Toronto på nytt – den här gången med 4–2 (1–0, 2–2, 1–0) borta i Scotiabank Saddledome.

Edmonton nästa för Toronto

Toronto startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 35 sekunder slog William Nylander till med assist av John Tavares.

Toronto gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Matias Maccelli och Troy Stecher.

Calgary reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Nazem Kadri och Joel Farabee i andra perioden.

Toronto punkterade matchen med ett 2–4-mål med 25 sekunder kvar att spela genom Bobby McMann på pass av Scott Laughton. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

William Nylander gjorde ett mål för Toronto och två assist.

Det här betyder att Calgary ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Toronto på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Toronto med 4–3.

Torsdag 5 februari 04.00 spelar Calgary hemma mot Edmonton. Toronto möter Edmonton borta i Rogers Place onsdag 4 februari 02.30.

Calgary–Toronto 2–4 (0–1, 2–2, 0–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (0.35) William Nylander (John Tavares).

Andra perioden: 0–2 (27.17) Matias Maccelli (William Nylander), 0–3 (29.10) Troy Stecher (William Nylander, Auston Matthews), 1–3 (33.15) Nazem Kadri (Joel Farabee, Joel Hanley), 2–3 (35.46) Joel Farabee (Nazem Kadri, MacKenzie Weegar).

Tredje perioden: 2–4 (59.35) Bobby McMann (Scott Laughton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-1-3

Toronto: 2-0-3

Nästa match:

Calgary: Edmonton Oilers, hemma, 5 februari 04.00

Toronto: Edmonton Oilers, borta, 4 februari 02.30