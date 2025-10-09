Toronto vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Montreal

Toronto-seger med 5–2 mot Montreal

Morgan Rielly matchvinnare för Toronto

Fyra raka mål för Toronto

Det blev seger för Toronto hemma mot Montreal i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Auston Matthews 4–2 och en minut senare William Nylander 5–2. Matchen slutade 5–2 (1–1, 1–1, 3–0).

Toronto–Montreal – mål för mål

Toronto tog ledningen i början av första perioden genom Bobby Mcmann.

Montreal kvitterade till 1–1 genom Oliver Kapanen efter 5.39. Montreal tog ledningen med 1–2 genom Zachary Bolduc efter 1.28 i andra perioden.

Toronto gjorde 2–2 genom Calle Jarnkrok efter 5.40 av perioden. I tredje perioden var det Toronto som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Morgan Rielly, Auston Matthews och William Nylander.

Torontos William Nylander stod för ett mål och två assists.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Toronto med 1–0.

I nästa match möter Toronto Detroit borta på söndag 12 oktober 01.00. Montreal möter Detroit fredag 10 oktober 01.00 borta.

Toronto–Montreal 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: (William Nylander), 1–1 (5.39) Oliver Kapanen.

Andra perioden: 1–2 (21.28) Zachary Bolduc (Brendan Gallagher, Kirby Dach), 2–2 (25.40) Calle Jarnkrok.

Tredje perioden: 3–2 (49.02) Morgan Rielly (Matthew Knies, Matias Maccelli), 4–2 (58.25) Auston Matthews (William Nylander), 5–2 (59.45) William Nylander (Steven Lorentz, John Tavares).

Nästa match:

Toronto: Detroit Red Wings, borta, 12 oktober

Montreal: Detroit Red Wings, borta, 10 oktober