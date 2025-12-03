Toronto säkrade seger mot Florida

Seger för Toronto med 4–1 mot Florida

Dakota Joshua avgjorde för Toronto

Andra raka segern för Toronto

Toronto besegrade Florida på bortaplan i onsdagens möte i NHL. 1–4 (0–2, 1–0, 0–2) slutade matchen.

Carolina nästa för Toronto

Toronto tog ledningen efter 5.26 genom Troy Stecher efter förarbete från Bobby Mcmann och Dakota Joshua.

Laget gjorde 0–2 när Dakota Joshua slog till med assist av Bobby Mcmann och Troy Stecher efter 7.51.

Efter 14.47 i andra perioden nätade Sam Reinhart framspelad av Anton Lundell och reducerade åt Florida.

12.18 in i tredje perioden fick Scott Laughton utdelning och ökade ledningen.

Toronto punkterade matchen med ett 1–4-mål med 19 sekunder kvar att spela genom John Tavares assisterad av Auston Matthews och Max Domi.

Fredag 5 december 01.00 möter Florida Nashville hemma i Amerant Bank Arena medan Toronto spelar borta mot Carolina.

Florida–Toronto 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (5.26) Troy Stecher (Bobby Mcmann, Dakota Joshua), 0–2 (7.51) Dakota Joshua (Bobby Mcmann, Troy Stecher).

Andra perioden: 1–2 (34.47) Sam Reinhart (Anton Lundell).

Tredje perioden: 1–3 (52.18) Scott Laughton, 1–4 (59.41) John Tavares (Auston Matthews, Max Domi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 1-0-4

Toronto: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Nashville Predators, hemma, 5 december

Toronto: Carolina Hurricanes, borta, 5 december