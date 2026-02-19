Tionde raka för Lidingö Vikings HC efter seger mot Haninge Anchors HC U18

Seger för Lidingö Vikings HC med 3–2 mot Haninge Anchors HC U18

Lidingö Vikings HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Ludvig Jagevik matchvinnare för Lidingö Vikings HC

Allt talade för seger för Lidingö Vikings HC och så blev det också när segermaskinen mötte Haninge Anchors HC U18 på hemmaplan. Efter segersiffrorna 3–2 (2–1, 1–0, 0–1) har nu Lidingö Vikings HC tio raka segrar. Haninge Anchors HC U18 har sex förluster i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Lidingö Vikings HC–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål

Haninge Anchors HC U18 tog ledningen i början av första perioden genom Ludvig Laurin.

Gabriel Höög Hallén och Benjamin Herrmann såg till att Lidingö Vikings HC vände till ledning med 2–1.

Efter 16.40 i andra perioden nätade Ludvig Jagevik framspelad av Benjamin Herrmann och Leon Hakelberg och gjorde 3–1.

6.18 in i tredje perioden fick Teus Folin Lian utdelning på pass av Alexander Listam och Oliwer Berg Bodsäter och reducerade. Men mer än så orkade Haninge Anchors HC U18 inte med.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Lidingö Vikings HC i serieledning och Haninge Anchors HC U18 sist, på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Lidingö med 5–1.

Söndag 22 februari möter Lidingö Vikings HC Järna hemma 13.00 och Haninge Anchors HC U18 möter IK Göta hemma 13.30.

Lidingö Vikings HC–Haninge Anchors HC U18 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (2.43) Ludvig Laurin (Lukas Terehhov, Alexander Malm), 1–1 (10.01) Benjamin Herrmann (Ludvig Malmström, Victor Hansen), 2–1 (18.29) Gabriel Höög Hallén (Aleksis Frelihs, Victor Hansen).

Andra perioden: 3–1 (36.40) Ludvig Jagevik (Benjamin Herrmann, Leon Hakelberg).

Tredje perioden: 3–2 (46.18) Teus Folin Lian (Alexander Listam, Oliwer Berg Bodsäter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Haninge Anchors HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Järna SK, hemma, 22 februari 13.00

Haninge Anchors HC U18: IK Göta, hemma, 22 februari 13.30