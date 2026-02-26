Nybro Vikings har tio raka segrar – vann mot Gislaveds SK U18 med 11–4

Seger för Nybro Vikings med 11–4 mot Gislaveds SK U18

Nybro Vikings tionde seger på de senaste tio matcherna

Nybro Vikings Manfred Åkesson fyramålsskytt

Nybro Vikings är i riktigt bra form just nu. På torsdagen kom seger nummer tio i rad, efter 11–4 (3–3, 5–1, 3–0) hemma mot Gislaveds SK U18. Det innebär också att Gislaveds SK U18 har åtta raka förluster i U18 division 1 syd B vår.

Riktigt bra var Manfred Åkesson, som stod för hela fyra mål för Nybro Vikings.

Wilmer Holmqvist bakom Nybro Vikings seger

Första perioden slutade 3–3.

Nybro Vikings hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–3 efter 0.54 genom John Berglycke och gick upp till 5–3 innan Gislaveds SK U18 svarade.

Innan perioden var över hade Nybro Vikings ryckt åt sig ledningen med 8–4.

Nybro Vikings fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–4. Målen i sista perioden gjordes av Manfred Åkesson, som gjorde två mål, och Lucas Törnqvist.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nybro med 9–2.

Söndag 1 mars spelar Nybro Vikings borta mot Dalen 13.10 och Gislaveds SK U18 mot Nässjö borta 14.00 i Höglandsrinken.

Nybro Vikings–Gislaveds SK U18 11–4 (3–3, 5–1, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (1.08) Wilmer Holmqvist (Casper Forsberg, Joel Falck), 1–1 (3.41) Christoffer Torell (Sanny Hoffrén, Sigge Bjelke), 2–1 (9.41) Manfred Åkesson (Hugo Gustafsson, Casper Forsberg), 3–1 (14.35) Manfred Åkesson, 3–2 (15.37) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke, Christoffer Torell), 3–3 (16.24) Alexander Aune (Amaury Sarzier).

Andra perioden: 4–3 (20.54) John Berglycke (Wilmer Holmqvist), 5–3 (32.13) Wilmer Holmqvist (Måns Holgersson, John Berglycke), 5–4 (32.59) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Sanny Hoffrén), 6–4 (34.08) Maksim Zdravevski (Ville Diesner, Hugo Gustafsson), 7–4 (38.54) Vilgot Zetterqvist (Hugo Gustafsson, Casper Forsberg), 8–4 (39.29) Aston Lindahl.

Tredje perioden: 9–4 (40.49) Manfred Åkesson, 10–4 (45.14) Lucas Törnqvist (Manfred Åkesson, Aston Lindahl), 11–4 (52.43) Manfred Åkesson (Casper Forsberg, John Berglycke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 5-0-0

Gislaveds SK U18: 0-0-5

Nästa match:

Nybro Vikings: HC Dalen, borta, 1 mars 13.10

Gislaveds SK U18: Nässjö HC, borta, 1 mars 14.00