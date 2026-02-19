Tingsryds fina svit mot Olofström fortsätter

Tingsryd vann med 5–1 mot Olofström

Tingsryds åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alexis Storck matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd fortsätter att vinna mot Olofström i U18 regional syd vår. På torsdagen segrade Tingsryd på nytt – den här gången med 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) borta i Stålhallen. Det var Tingsryds elfte raka seger mot Olofström.

Därmed har Tingsryd vunnit sju matcher i rad i U18 regional syd vår.

Olofström–Tingsryd – mål för mål

Anton Lund gjorde 1–0 till Olofström efter 7.25 efter förarbete av Lowe Knoester och Troy Leppälä. Tingsryd kvitterade till 1–1 efter 11.45 när Arvid Ericsson hittade rätt efter förarbete från Erik Alm och Fabian Nilsson.

Tingsryd gjorde också 1–2 efter 16.18 i andra perioden när Alexis Storck fick träff framspelad av Valter Reuterdahl och Carl Rasmusson.

Även i tredje perioden var det Tingsryd som var starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Emil Hansen, Abbe Darolf och Eddie Paulsson.

Olofström stannar därmed på sjunde plats och Tingsryd toppar fortfarande tabellen. Ett fint lyft för Tingsryd som låg på åttonde plats så sent som den 21 januari.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Tingsryds AIF vunnit.

I nästa omgång har Olofström Helsingborg borta i Olympiarinken, söndag 22 februari 13.00. Tingsryd spelar hemma mot Vita Hästen måndag 23 februari 19.15.

Olofström–Tingsryd 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (7.25) Anton Lund (Lowe Knoester, Troy Leppälä), 1–1 (11.45) Arvid Ericsson (Erik Alm, Fabian Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (36.18) Alexis Storck (Valter Reuterdahl, Carl Rasmusson).

Tredje perioden: 1–3 (41.24) Emil Hansen (Axel Ottosson Knuuttila), 1–4 (50.14) Abbe Darolf (Victor Leinvall), 1–5 (51.27) Eddie Paulsson (Arvid Ericsson, Fabian Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-0-3

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Olofström: Helsingborg HC Ungdom, borta, 22 februari 13.00

Tingsryd: HC Vita Hästen, hemma, 23 februari 19.15