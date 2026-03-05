Tingsryds fina svit mot Mariestad fortsätter

Tingsryd vann med 3–0 mot Mariestad

Hugo Walden matchvinnare för Tingsryd

Andra raka förlusten för Mariestad

Mariestad är ett motstånd som verkar passa bra för Tingsryd. På torsdagen tog Tingsryd ännu en seger hemma mot just Mariestad. Matchen i U18 regional syd vår slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0). Det var Tingsryds nionde raka seger mot just Mariestad.

Mariestads tränare Fredrik Ahlgren tyckte så här om matchen:

– Vi förlorar mot ett bra lag och gör en helt okej match. Vi har flera bra lägen att göra mål men får inte in pucken, Ett fall framåt som vi tar med oss till söndag mot Helsingborg.

Tingsryd–Mariestad – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

13.21 in i andra perioden gjorde Tingsryd 1–0. Målskytt var Hugo Walden på passning från Rasmus Nyman och Alexis Storck. Efter 18.34 i andra perioden slog Eddie Paulsson till framspelad av Fabian Nilsson och Arvid Ericsson och gjorde 2–0.

Carl Rasmusson gjorde också 3–0 framspelad av Hugo Walden och Nils Lundmark efter 18.08 i tredje perioden.

Med en omgång kvar är Tingsryd på tredje plats i tabellen medan Mariestad är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Tingsryd med 9–1.

Söndag 8 mars spelar Tingsryd borta mot Tranås J18 14.00 och Mariestad mot Helsingborg hemma 12.00 i Mariehus Arena.

Tingsryd–Mariestad 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Andra perioden: 1–0 (33.21) Hugo Walden (Rasmus Nyman, Alexis Storck), 2–0 (38.34) Eddie Paulsson (Fabian Nilsson, Arvid Ericsson).

Tredje perioden: 3–0 (58.08) Carl Rasmusson (Hugo Walden, Nils Lundmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 2-0-3

Mariestad: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd: Tranås AIF IF, borta, 8 mars 14.00

Mariestad: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 8 mars 12.00