Tingsryd vann mot svårslaget Mariestad på hemmaplan

Tingsryd vann med 4–3 mot Mariestad

Tingsryds tionde seger på de senaste tio matcherna

Eric Nordmark avgjorde för Tingsryd

En svit stod sig och en bröts när de två riktigt formstarka lagen Tingsryd och Mariestad möttes i Dackehallen. Fjärdeplacerade Tingsryd vann hemma med 4–3 (1–1, 2–1, 1–1) och tog därmed tolfte segern i rad i hockeyettan södra. Mariestad hade före matchen sex segrar i rad.

Tingsryd–Mariestad – mål för mål

Anton Blomberg gjorde 1–0 till Mariestad efter 15 minuters spel framspelad av Samuel Eklund. 1–1 kom efter 17.07 när Adam Bäckstrand hittade rätt efter förarbete från Hannes Johansson.

Efter 2.57 i andra perioden gjorde Tingsryd 2–1 genom Gustav Berglund.

Mariestad gjorde 2–2 genom Wiking Malmunger tidigt i perioden av perioden.

Tingsryd gjorde 3–2 genom Hannes Johansson efter 8.53.

26 sekunder in i tredje perioden satte Eric Nordmark pucken framspelad av Adam Persson och Vincent Sandberg och ökade ledningen. Mariestad reducerade till 4–3 redan efter efter 3.24 i tredje perioden genom Wiggo Weinö efter pass från Anton Blomberg och Gustav Norén. Mer än så blev det dock inte för Mariestad.

Det här betyder att Mariestad är kvar på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryd med 3–2 efter straffar.

Tingsryd tar sig an Borås i nästa match borta onsdag 14 januari 19.00. Mariestad möter Tyringe borta söndag 11 januari 16.00.

Tingsryd–Mariestad 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (15.22) Anton Blomberg (Samuel Eklund), 1–1 (17.07) Adam Bäckstrand (Hannes Johansson).

Andra perioden: 2–1 (22.57) Gustav Berglund (Victor Grundström, Isac Nielsen), 2–2 (23.23) Wiking Malmunger (Oscar Lundin, Joel Cruus), 3–2 (28.53) Hannes Johansson (Simon Svensson, Gustav Berglund).

Tredje perioden: 4–2 (40.26) Eric Nordmark (Adam Persson, Vincent Sandberg), 4–3 (43.24) Wiggo Weinö (Anton Blomberg, Gustav Norén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryd: Borås HC, borta, 14 januari 19.00

Mariestad: Tyringe SoSS, borta, 11 januari 16.00