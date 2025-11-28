Tingsryd segrade mot Nyköping i hockeyettan södra

Tingsryd-seger med 5–1 mot Nyköping

Hannes Johansson matchvinnare för Tingsryd

Andra raka segern för Tingsryd

Tingsryd segrade på bortaplan i Stora Hallen mot Nyköping i hockeyettan södra. 1–5 (1–1, 0–4, 0–0) slutade matchen på fredagen.

Nyköping–Tingsryd – mål för mål

Ivan Kolsmyr gjorde 1–0 till Nyköping efter elva minuter på pass av Jonas Risberg och Axel Eriksson.

Tingsryd kvitterade till 1–1 alldeles i slutsekunderna av första perioden genom Eric Nordmark med assist av Valdemar Vesterlund och Kevin Ekman Larsson.

I andra perioden var det Tingsryd som var vassast och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Hannes Johansson, Isak Hellerstedt, Adam Bäckstrand och Joel Ohlsson.

I tredje perioden höll Tingsryd i sin 5–1-ledning och vann.

Nyköping har fem förluster och 6–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tingsryd har tre vinster och två förluster och 16–10 i målskillnad.

Tingsryds nya tabellposition är åttonde plats medan Nyköping är på 19:e plats. Nyköping har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 30 oktober låg laget på 14:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tingsryds AIF med 4–1.

Nästa motstånd för Nyköping är Halmstad. Lagen möts lördag 6 december 16.00 i Stora Hallen. Tingsryd tar sig an Hanviken borta lördag 29 november 16.00.

Nyköping–Tingsryd 1–5 (1–1, 0–4, 0–0)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (11.13) Ivan Kolsmyr (Jonas Risberg, Axel Eriksson), 1–1 (19.56) Eric Nordmark (Valdemar Vesterlund, Kevin Ekman Larsson).

Andra perioden: 1–2 (20.22) Hannes Johansson (William Fransson, Adam Persson), 1–3 (22.26) Isak Hellerstedt (Vincent Sandberg, Theo Angesved), 1–4 (35.05) Adam Bäckstrand (Isac Nielsen, Mikael Johansson), 1–5 (38.34) Joel Ohlsson (Mikael Johansson, Isac Nielsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 0-1-4

Tingsryd: 3-0-2

Nästa match:

Nyköping: Halmstad Hammers HC, hemma, 6 december

Tingsryd: Hanvikens SK, borta, 29 november