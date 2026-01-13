Tingsryd J20 vann på hemmaplan mot Hanhals

Tingsryd J20 vann med 4–1 mot Hanhals

Victor Grundström avgjorde för Tingsryd J20

Oliver Olsson gjorde målet för Hanhals

Tingsryd J20 vann mötet i U20 region syd topp 6 på hemmaplan mot Hanhals, med 4–1 (2–0, 1–1, 1–0).

Det här var första segern för Tingsryd J20, efter förlust med 3–4 mot Karlskrona i premiären.

Tingsryd J20–Hanhals – mål för mål

Tingsryd J20 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.18 slog Valle Lindström till assisterad av Victor Grundström. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 5.19 nätade Victor Grundström framspelad av Noah Brattlöf och Valle Lindström.

Efter 4.48 i andra perioden slog Anton Lillbacka till på pass av Vincent Lundkvist och gjorde 3–0. Hanhals Oliver Olsson gjorde 3–1 efter 11.53 framspelad av Hugo Flink och Hugo Samuelsson.

Tingsryd J20 punkterade matchen med ett 4–1-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Alfred Carlsson efter förarbete från Noah Brattlöf och Victor Grundström.

Tingsryd J20:s Victor Grundström stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Tingsryd J20 Jonstorp i Jonstorps Ishall 12.00. Hanhals tar sig an Oskarshamn borta 14.00.

Tingsryd J20–Hanhals 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

U20 region syd topp 6, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (2.18) Valle Lindström (Victor Grundström), 2–0 (5.19) Victor Grundström (Noah Brattlöf, Valle Lindström).

Andra perioden: 3–0 (24.48) Anton Lillbacka (Vincent Lundkvist), 3–1 (31.53) Oliver Olsson (Hugo Flink, Hugo Samuelsson).

Tredje perioden: 4–1 (59.33) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf, Victor Grundström).

Nästa match:

Tingsryd J20: Jonstorps IF IshF, borta, 17 januari 12.00

Hanhals: IK Oskarshamn, borta, 17 januari 14.00