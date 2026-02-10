Tingsryd J20 utklassade Hanhals – vann med 7–1

Tingsryd J20 vann med 7–1 mot Hanhals

Tingsryd J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noah Brattlöf gjorde två mål för Tingsryd J20

Tingsryd J20 övertygade när laget vann på bortaplan mot Hanhals i U20 region syd topp 6 med hela 7–1 (3–0, 3–1, 1–0).

Segern var Tingsryd J20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Josef Alpsten bakom Tingsryd J20:s seger

Tingsryd J20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Tingsryd J20 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–4 efter 6.45 genom Victor Grundström och gick upp till 0–5 innan Hanhals svarade.

I periodpausen hade Tingsryd J20 ledningen med 1–6.

10.02 in i tredje perioden fick Noah Brattlöf utdelning återigen på pass av Victor Grundström och ökade ledningen. 1–7-målet blev matchens sista.

Tingsryd J20:s Victor Grundström stod för tre poäng, varav ett mål och Noah Brattlöf gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Hanhals fortfarande är sist i serien och att Tingsryd J20 leder serien. Ett fint lyft för Tingsryd J20 som låg på sjätte plats så sent som den 12 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tingsryds AIF Utv har tagit två segrar före den här matchen. Hanhals IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Hanhals tar sig an Oskarshamn i nästa match hemma lördag 14 februari 14.30. Tingsryd J20 möter samma dag 13.10 Jonstorp hemma.

Hanhals–Tingsryd J20 1–7 (0–3, 1–3, 0–1)

U20 region syd topp 6, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (6.00) Albin Berglund (Vincent Lundkvist, Thim Bojar), 0–2 (9.50) Josef Alpsten (Valle Lindström, Anton Lillbacka), 0–3 (18.29) Carl Rasmusson (Mathias Burehed).

Andra perioden: 0–4 (26.45) Victor Grundström (Noah Brattlöf), 0–5 (30.01) Noah Brattlöf (Victor Grundström, Mathias Burehed), 1–5 (31.00) Hugo Flink (Hugo Samuelsson, Theodor Olsson), 1–6 (33.47) Nils Stenberg (Vincent Lundkvist, Elton Martinsson).

Tredje perioden: 1–7 (50.02) Noah Brattlöf (Victor Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 1-0-4

Tingsryd J20: 4-1-0

Nästa match:

Hanhals: IK Oskarshamn, hemma, 14 februari 14.30

Tingsryd J20: Jonstorps IF IshF, hemma, 14 februari 13.10