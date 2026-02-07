Tingsryd J20 ny serieledare efter 4–2 mot Helsingborg

Det blev 4–2 (2–2, 1–0, 1–0) borta för Tingsryd J20 mot Helsingborg i lördagens match. Därmed är laget serieledare i U20 region syd topp 6, tre poäng före Oskarshamn, efter sju spelade matcher. Helsingborg ligger på tredje plats i tabellen.

Segern var Tingsryd J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Oscar Gustafsson gjorde matchvinnande målet

Helsingborg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Tingsryd J20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Noah Brattlöf och Alfred Carlsson.

Tingsryd J20 gjorde också 2–3 efter 13.47 i andra perioden när Oscar Gustafsson hittade rätt på pass av Thim Bojar och Vincent Lundkvist.

Noah Brattlöf stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 42 sekunder kvar att spela. Därmed hade Tingsryd J20 vänt matchen.

Ett fint lyft för Tingsryd J20 som låg på sjätte plats så sent som den 12 januari.

Det här var fjärde mötet mellan Helsingborg och Tingsryd J20 den här säsongen. Tingsryds AIF Utv har tagit två segrar före den här matchen. Helsingborg HC Ungdom vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Tisdag 10 februari möter Helsingborg Jonstorp hemma 19.15 och Tingsryd J20 möter Hanhals borta 19.30.

Helsingborg–Tingsryd J20 2–4 (2–2, 0–1, 0–1)

U20 region syd topp 6, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (5.58) Milton Karlsson (Joel Mårtensson), 2–0 (12.52) Milton Hållström (Oscar Kjessler, Adrian Sonesson), 2–1 (14.37) Noah Brattlöf (Victor Grundström, Alfred Carlsson), 2–2 (16.36) Alfred Carlsson.

Andra perioden: 2–3 (33.47) Oscar Gustafsson (Thim Bojar, Vincent Lundkvist).

Tredje perioden: 2–4 (59.18) Noah Brattlöf.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 3-0-2

Tingsryd J20: 4-1-0

Nästa match:

Helsingborg: Jonstorps IF IshF, hemma, 10 februari 19.15

Tingsryd J20: Hanhals IF, borta, 10 februari 19.30