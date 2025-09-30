Tingsryd J20 besegrade Borås på hemmaplan

Tingsryd J20 vann med 5–3 mot Borås

Victor Grundström matchvinnare för Tingsryd J20

Andra raka segern för Tingsryd J20

Tingsryd J20 vann matchen hemma mot Borås i U20 region syd herr på tisdagen. 5–3 (1–0, 2–1, 2–2) slutade matchen.

Det var andra raka segern för Tingsryd J20, efter 2–1 mot Olofström i premiären.

Tingsryd J20–Borås – mål för mål

Tingsryd J20 började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.56 slog Ville Clarberg till framspelad av Tim Leskinen och Mathias Burehed. Borås kvitterade till 1–1 genom Joel Greén i andra perioden.

Tingsryd J20 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Fabian Nilsson och Valle Lindström. Borås reducerade dock till 3–2 genom Marcus Gustafsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Tingsryd J20 gjorde dock två mål och gick från 3–2 till 5–2, målen av Victor Grundström och Vincent Lundkvist. Målen punkterade matchen.

Emil Lennartsson reducerade dock för Borås med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Valle Lindström gjorde ett mål för Tingsryd J20 och två målgivande passningar och Mathias Burehed hade tre assists.

Den 11 november möts lagen återigen, då i Borås Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Tingsryd J20 Jonstorp i Jonstorps Ishall 13.40. Borås tar sig an Bäcken hemma 14.00.

Tingsryd J20–Borås 5–3 (1–0, 2–1, 2–2)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (1.56) Ville Clarberg (Tim Leskinen, Mathias Burehed).

Andra perioden: 1–1 (26.49) Joel Greén (Elia Wicky), 2–1 (27.18) Fabian Nilsson (Carl Rasmusson, Valle Lindström), 3–1 (32.23) Valle Lindström (Mathias Burehed, Tim Leskinen).

Tredje perioden: 3–2 (44.12) Marcus Gustafsson (Oliwer Westerling), 4–2 (50.04) Victor Grundström (Valle Lindström, Mathias Burehed), 5–2 (59.19) Vincent Lundkvist (Noah Gunnarsson), 5–3 (59.50) Emil Lennartsson (Oliwer Westerling, Elia Wicky).

Nästa match:

Tingsryd J20: Jonstorps IF IshF, borta, 4 oktober

Borås: Bäcken HC, hemma, 4 oktober