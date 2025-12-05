Tingsryd J20 avgjorde i slutperioden mot Karlskrona

Tingsryd J20 vann med 4–1 mot Karlskrona

Tingsryd J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tingsryd J20:s Josef Alpsten tvåmålsskytt

Tingsryd J20 vann borta i NKT Arena mot Karlskrona i U20 region syd herr. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Anton Lillbacka 1–3 och en minut senare Josef Alpsten 1–4. Matchen slutade 1–4 (0–0, 1–1, 0–3).

Därmed har Tingsryd J20 vunnit fyra matcher i rad i U20 region syd herr.

Josef Alpsten gjorde två mål för Tingsryd J20

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 0.32 in i andra perioden som Karlskrona tog ledningen genom Filip Brander.

Efter 12.27 i andra perioden slog Elton Martinsson till på pass av Nils Stenberg och Oscar Gustafsson och kvitterade för Tingsryd J20.

I tredje perioden var det Tingsryd J20 som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Josef Alpsten och ett mål av Anton Lillbacka.

Med två omgångar kvar är Karlskrona på sjätte plats i tabellen medan Tingsryd J20 är klara seriesegrare.

När lagen senast möttes vann Tingsryds AIF Utv med 6–3.

I nästa match möter Karlskrona Jonstorp hemma och Tingsryd J20 möter IF Troja-Ljungby borta. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 19.00.

Karlskrona–Tingsryd J20 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

U20 region syd herr, NKT Arena

Andra perioden: 1–0 (20.32) Filip Brander, 1–1 (32.27) Elton Martinsson (Nils Stenberg, Oscar Gustafsson).

Tredje perioden: 1–2 (49.38) Josef Alpsten (Noah Brattlöf, Mathias Burehed), 1–3 (58.11) Anton Lillbacka, 1–4 (59.45) Josef Alpsten (Victor Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-1-2

Tingsryd J20: 4-0-1

Nästa match:

Karlskrona: Jonstorps IF IshF, hemma, 9 december

Tingsryd J20: IF Troja-Ljungby, borta, 9 december