Tingsryd förlänger segersviten mot Olofström

Tingsryd segrade – 3–1 mot Olofström

Axel Ottosson Knuuttila avgjorde för Tingsryd

Andra raka segern för Tingsryd

Tingsryd fortsätter att vinna mot Olofström i U18 regional syd fortsättning herr. På torsdagen segrade Tingsryd på nytt – den här gången med 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) hemma i Dackehallen. Det var Tingsryds nionde raka seger mot Olofström.

Vita Hästen nästa för Tingsryd

Lowe Knoester gav Olofström ledningen efter 5.25 framspelad av Yehor Polishchuk.

Efter 16.14 kvitterade Tingsryd när Arvid Ericsson fick träff på passning från Fabian Nilsson och Eddie Paulsson.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.46 i andra perioden genom Axel Ottosson Knuuttila.

17.23 in i tredje perioden satte Eddie Paulsson pucken framspelad av Arvid Ericsson och Alexis Storck och ökade ledningen. Därmed hade Tingsryd vänt matchen.

Tingsryd har två segrar och tre förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har tre vinster och två förluster och 14–14 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Tingsryd på fjärde plats i tabellen medan Olofström är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tingsryds AIF vunnit.

I nästa match, söndag 7 december möter Tingsryd Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen 16.30 medan Olofström spelar hemma mot Troja-Ljungby U18 12.00.

Tingsryd–Olofström 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (5.25) Lowe Knoester (Yehor Polishchuk), 1–1 (16.14) Arvid Ericsson (Fabian Nilsson, Eddie Paulsson).

Andra perioden: 2–1 (22.46) Axel Ottosson Knuuttila.

Tredje perioden: 3–1 (57.23) Eddie Paulsson (Arvid Ericsson, Alexis Storck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 2-0-3

Olofström: 3-0-2

Nästa match:

Tingsryd: HC Vita Hästen, borta, 7 december

Olofström: IF Troja-Ljungby, hemma, 7 december