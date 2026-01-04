Tingsryd avgjorde tät match mot Grästorps IK i tredje perioden

Seger för Tingsryd med 3–2 mot Grästorps IK

Tingsryds tionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Sandberg avgjorde för Tingsryd

Matchen mellan hemmalaget Tingsryd och gästande Grästorps IK var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Tingsryd och vann matchen i hockeyettan södra med 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac kommenterade matchen:

– Inte vår bästa insats idag men vi ger Tingsryd en match. Dom gör det svårt för oss med en hög forecheck men jag tycker att vi efter ett tag löser det bra. Spelet med puck tycker jag vi gör bra. Vi skapar lägen för att kvittera men får inte dit pucken. Idag är det ett stabilt grundspel som gör att vi kan utmana. Vi hade behövt lite mer marginaler för att nypa en trea idag.

Därmed har Tingsryd vunnit elva matcher i rad i hockeyettan södra.

Mariestad nästa för Tingsryd

Rasmus Hultfelt gav gästande Grästorps IK ledningen efter sex minuter med assist av Tim Dackell.

Tingsryd kvitterade när Theo Angesved fick träff efter pass från Valle Lindström och Adam Persson efter 9.27.

Tingsryd gjorde också 2–1 efter 10.42 i andra perioden när Isac Nielsen fick träff på pass av Joel Ohlsson och William Fransson.

Grästorps IK:s Albin Sterner gjorde 2–2 efter 16.37 framspelad av Anton Kivelä och Liam Pettersson.

8.31 in i tredje perioden satte Vincent Sandberg pucken och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Grästorps IK ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Tingsryd är på fjärde plats. Så sent som den 11 december låg Tingsryd på åttonde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryd med 5–3.

Tingsryd tar sig an Mariestad i nästa match hemma lördag 10 januari 16.00. Grästorps IK möter Halmstad hemma onsdag 7 januari 19.00.

Tingsryd–Grästorps IK 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (6.27) Rasmus Hultfelt (Tim Dackell), 1–1 (9.27) Theo Angesved (Valle Lindström, Adam Persson).

Andra perioden: 2–1 (30.42) Isac Nielsen (Joel Ohlsson, William Fransson), 2–2 (36.37) Albin Sterner (Anton Kivelä, Liam Pettersson).

Tredje perioden: 3–2 (48.31) Vincent Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Grästorps IK: 1-2-2

Nästa match:

Tingsryd: Mariestad BoIS HC, hemma, 10 januari 16.00

Grästorps IK: Halmstad Hammers HC, hemma, 7 januari 19.00