Timrå U20 starkast i straffläggningen – vann borta mot Djurgården

Seger för Timrå U20 med 4–3 efter straffar

Timrå U20:s Edwin Annerstedt tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Djurgården

Det var jämnt hela vägen när Djurgården mötte Timrå U20 hemma i U20 nationell norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Timrå U20 var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Edwin Annerstedt för.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder om matchen:

– Stark laginsats. Vi håller ihop defensiven bra idag. Stark att hitta en väg i sista perioden att kvittera också. Bra målvaktsspel och bra powerplay.

Timrå U20 tog ledningen i början av första perioden genom Alve Johansson.

Sidnie Luther och Leon Gerber såg till att Djurgården vände till ledning med 2–1.

Timrå U20 kvitterade till 2–2 genom Edwin Annerstedt. Isak Jakobsson gav Djurgården ledningen efter 1.13 in i andra perioden assisterad av Marcus Nordmark. Redan efter 1.07 i tredje perioden kvitterade Timrå U20 genom Elias Hedlund framspelad av Olle Därth och Edwin Annerstedt. Timrå U20:s Edwin Annerstedt satte den avgörande straffen för gästerna.

Timrå U20:s Edwin Annerstedt stod för fyra poäng, varav två mål. Marcus Nordmark hade tre assists för Djurgården.

Det här var Djurgårdens tredje uddamålsförlust den här säsongen.

För Timrå U20 gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Djurgården är på nionde plats. Djurgården var trea i tabellen för 21 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Djurgården Brynäs på Hovet 16.00. Timrå U20 tar sig an AIK borta 12.00.

Djurgården–Timrå U20 3–4 (2–2, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 0–1 (2.58) Alve Johansson (Edwin Annerstedt, Felix Wallman), 1–1 (4.05) Leon Gerber (Marcus Nordmark, Fred Nord), 2–1 (6.28) Sidnie Luther (Leon Bjelkelöv Brunn, Marcus Nordmark), 2–2 (15.16) Edwin Annerstedt (Alve Johansson).

Andra perioden: 3–2 (21.13) Isak Jakobsson (Marcus Nordmark).

Tredje perioden: 3–3 (41.07) Elias Hedlund (Olle Därth, Edwin Annerstedt).

Straffar: 3–4 (65.00) Edwin Annerstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Timrå U20: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, hemma, 5 oktober

Timrå U20: AIK, borta, 5 oktober