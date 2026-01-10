Timrå IK:s fina svit mot HV 71 fortsätter

Timrå IK-seger med 2–1 efter straffar

Timrå IK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Heikkinen matchvinnare för Timrå IK

Timrå IK fortsätter att vinna mot HV 71 i SHL. På lördagen segrade Timrå IK på nytt – den här gången med 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Husqvarna Garden. Det var Timrå IK:s nionde raka seger mot HV 71.

Segern var Timrå IK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71–Timrå IK – mål för mål

Emil Pettersson gjorde 1–0 till Timrå IK efter 6.28 på passning från Jonathan Dahlén och Tim Juel. HV 71 kvitterade till 1–1 efter 13.12 när Victor Laz fick träff med assist av William Ignberg Nilsson och Niklas Hansson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Timrå IK vann straffläggningen efter att Anton Heikkinen satt den avgörande straffen.

HV 71 stannar därmed på 13:e plats och Timrå IK på sjätte plats i tabellen.

Nästa motstånd för HV 71 är Färjestad. Timrå IK tar sig an Frölunda hemma. Båda matcherna spelas torsdag 15 januari 19.00.

HV 71–Timrå IK 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (6.28) Emil Pettersson (Jonathan Dahlén, Tim Juel), 1–1 (13.12) Victor Laz (William Ignberg Nilsson, Niklas Hansson).

Straffar: 1–2 (65.00) Anton Heikkinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-3-1

Timrå IK: 4-1-0

Nästa match:

HV 71: Färjestads BK, hemma, 15 januari 19.00

Timrå IK: Frölunda HC, hemma, 15 januari 19.00