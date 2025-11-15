Timrå IK vände underläge och vann

Timrå IK vann med 4–2 mot Frölunda

Anton Wedin med två mål för Timrå IK

Timrå IK:s nionde seger för säsongen

Timrå IK låg under inför sista perioden i hemmamatchen i SHL mot Frölunda. Men laget vände underläget och vann med 4–2 (0–0, 0–1, 4–1) i lördagens match i SCA Arena.

Den första perioden slutade mållös. 18.14 in i andra perioden spräckte Frölunda nollan genom Theodor Niederbach assisterad av Noah Dower Nilsson och Arttu Ruotsalainen. I tredje perioden var det Timrå IK som var vassast. Laget vann perioden klart och matchen med 4–2.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Timrå IK på sjätte plats och Frölunda i serieledning.

På torsdag 20 november 19.00 spelar Timrå IK borta mot Brynäs och Frölunda hemma mot Malmö.

Timrå IK–Frölunda 4–2 (0–0, 0–1, 4–1)

SHL, SCA Arena

Andra perioden: 0–1 (38.14) Theodor Niederbach (Noah Dower Nilsson, Arttu Ruotsalainen).

Tredje perioden: 0–2 (45.39) Ivar Stenberg (Max Lindholm, Theodor Niederbach), 1–2 (51.10) Emil Pettersson (Jonathan Dahlén, Marcus Hardegård), 2–2 (52.38) Anton Wedin (Sebastian Hartmann, Anton Lander), 3–2 (57.14) Anton Wedin (Anton Lander, Jonathan Dahlén), 4–2 (58.10) Sebastian Hartmann.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Brynäs IF, borta, 20 november

Frölunda: IF Malmö Redhawks, hemma, 20 november