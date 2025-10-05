Timrå IK U18:s Max Persson bakom två mål i segern mot Ö-vik Hockey J18

Seger för Timrå IK U18 med 6–2 mot Ö-vik Hockey J18

Max Persson gjorde två mål för Timrå IK U18

Femte raka förlusten för Ö-vik Hockey J18

Timrå IK U18 vann på bortaplan mot Ö-vik Hockey J18 i U18 regional norr herr. 2–6 (0–2, 0–0, 2–4) slutade matchen på söndagen.

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson om matchen:

– Idag var vi numret större från start till mål. Hade vi hållit fokus matchens alla 60 minuter hade det blivit stora siffror. Extra nöjd med starten där vi de första tio minuterna ser ut exakt som vi vill.

Max Persson gjorde två mål för Timrå IK U18

Timrå IK U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter.

Andra perioden blev mållös. Timrå IK U18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 0–2 till 0–3. Men Ö-vik Hockey J18 svarade och gjorde 1–3.

Därefter var det dock Timrå IK U18 som avgjorde. Laget gjorde tre mål på tre minuter till 1–6. Ö-vik Hockey J18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–6.

Timrå IK U18:s Vincent Landin Bray stod för tre poäng, varav ett mål och Max Persson gjorde två mål och ett assist.

För Timrå IK U18 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Ö-vik Hockey J18 är på tolfte och sista plats.

I nästa match möter Ö-vik Hockey J18 Sundsvall borta på torsdag 9 oktober 19.30. Timrå IK U18 möter Piteå lördag 11 oktober 16.00 hemma.

Ö-vik Hockey J18–Timrå IK U18 2–6 (0–2, 0–0, 2–4)

U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (0.16) Vincent Landin Bray (Max Persson, Linus Wallin), 0–2 (2.20) Sixten Randefalk.

Tredje perioden: 0–3 (44.28) Max Persson (Vincent Landin Bray), 1–3 (45.39) Vilmer Östman (Alex Lindahl, Alvin Engwall), 1–4 (51.02) Albin Klar (Linus Wallin, Melker Lundgren), 1–5 (52.57) Max Persson (Vincent Landin Bray), 1–6 (54.43) Manfred Wennerberg (Isac Eriksson), 2–6 (56.21) Alvin Engwall (Vilmer Östman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J18: 0-0-5

Timrå IK U18: 3-0-2

Nästa match:

Ö-vik Hockey J18: IF Sundsvall Hockey, borta, 9 oktober

Timrå IK U18: Piteå HC, hemma, 11 oktober