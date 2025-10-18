Timrå IK U18:s fina svit håller i sig efter 3–2 mot Clemensnäs U18

Timrå IK U18-seger med 3–2 mot Clemensnäs U18

Timrå IK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Timrå IK U18:s Manfred Wennerberg tvåmålsskytt

Timrå IK U18 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Clemensnäs U18 hemma i Lill-Strimma-hallen på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–2 (3–1, 0–0, 0–1) innebär att Timrå IK U18 nu har fyra segrar i följd i U18 regional norr herr.

– Idag kommer vi snett på det med fel ingångsvärde. Vi blir runda och kommer aldrig riktigt på insidan. Med det sagt starkt att vinna när man inte är på är på topp, något slags topplagsbetende, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Manfred Wennerberg med två mål för Timrå IK U18

Clemensnäs U18 tog ledningen i början av första perioden genom Noel Lindgren.

Timrå IK U18 gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Andra perioden blev mållös. 13.02 in i tredje perioden nätade Clemensnäs U18:s Theo Holmström på pass av Laurynas Stirna och Filip Grundström och reducerade. Men mer än så orkade Clemensnäs U18 inte med.

Timrå IK U18:s Elton Sandman hade tre assists och Manfred Wennerberg gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här var Timrå IK U18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

För Timrå IK U18 gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Clemensnäs U18 är på tionde plats. Timrå IK U18 var åtta i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Söndag 19 oktober spelar Timrå IK U18 hemma mot Björklöven U18 15.00 och Clemensnäs U18 mot Ö-vik Hockey U18 borta 16.00 i Skyttishallen.

Timrå IK U18–Clemensnäs U18 3–2 (3–1, 0–0, 0–1)

U18 regional norr herr, Lill-Strimma-hallen

Första perioden: 0–1 (4.04) Noel Lindgren (Rasmus Grundberg, Max Rönnberg), 1–1 (6.20) Manfred Wennerberg (Elton Sandman, Isac Eriksson), 2–1 (9.14) Isac Eriksson (Manfred Wennerberg, Elton Sandman), 3–1 (17.39) Manfred Wennerberg (Elton Sandman, Albin Klar).

Tredje perioden: 3–2 (53.02) Theo Holmström (Laurynas Stirna, Filip Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 4-0-1

Clemensnäs U18: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK U18: IF Björklöven, hemma, 19 oktober

Clemensnäs U18: Örnsköldsvik HF, borta, 19 oktober