Timrå IK U18 vann på bortaplan mot Björklöven U18

Timrå IK U18-seger med 2–1 efter straffar

Manfred Wennerberg avgjorde för Timrå IK U18

Andra raka segern för Timrå IK U18

Det blev seger för Timrå IK U18 på bortaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson om matchen:

– Idag var det två lag med storspelande målvakter. En tät match där vi skapar mer än tillräckligt för att vinna på 60 minuter. Starkt att vända 1–0 till 1–2 på straffar där Andersson nollade Löven.

I och med detta har Björklöven U18 fyra förluster i rad.

Björklöven U18–Timrå IK U18 – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Max Karlsson gav Björklöven U18 ledningen efter elva minuters spel i tredje perioden.

13.36 in i tredje perioden slog Sixten Randefalk till framspelad av Adrian Svensson och Tim Neuman och kvitterade. I straffläggningen var det Timrå IK U18 som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Manfred Wennerberg för.

Björklöven U18 har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Timrå IK U18 har åtta poäng.

Tisdag 18 november 19.30 spelar Björklöven U18 borta mot Vännäs U18. Timrå IK U18 möter Modo Hockey U18 hemma i SCA Arena onsdag 19 november 19.00.

Björklöven U18–Timrå IK U18 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Nolia Ishall

Tredje perioden: 1–0 (51.27) Max Karlsson, 1–1 (53.36) Sixten Randefalk (Adrian Svensson, Tim Neuman).

Straffar: 1–2 (65.00) Manfred Wennerberg.

Nästa match:

Björklöven U18: Vännäs HC, borta, 18 november

Timrå IK U18: Modo Hockey, hemma, 19 november