Timrå IK U18 vann i topp 6-serien i U18 regional norr herr mot Modo Hockey U18

Seger för Timrå IK U18 med 5–3 mot Modo Hockey U18

Timrå IK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Persson matchvinnare för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann på hemmaplan mot Modo Hockey U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 5–3 (2–1, 1–0, 2–2).

– Derbyn är derbyn och matcher med flera ansikten. Idag är jag extra nöjd mer hur vi kommer ut i första perioden, attack och mentalitet ifrån offensiva blå och framåt samt att vi har en målvakt som kliver fram när det behövs, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson efter matchen.

Segern var Timrå IK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Timrå IK U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

Timrå IK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Brauer.

Modo Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Sam Kusuki med 2.25 kvar att spela.

Timrå IK U18 gjorde 2–1 genom Melker Lundgren efter 19.08 i matchen.

Efter 9.26 i andra perioden nätade Alvin Svanlund framspelad av Lucas Brauer och Albin Klar och gjorde 3–1.

Timrå IK U18 startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 4–1-ledning. Men Modo Hockey U18 svarade och gjorde 4–2.

Därefter var det dock Timrå IK U18 som avgjorde. Laget gjorde 5–2 med nio minuter kvar att spela genom Adrian Svensson på pass av Sixten Randefalk. Modo Hockey U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–3.

För Timrå IK U18 gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Modo Hockey U18 är på andra plats.

I nästa match möter Timrå IK U18 Modo Hockey U18 borta på onsdag 26 november 19.00. Modo Hockey U18 möter Vännäs U18 måndag 24 november 19.00 hemma.

Timrå IK U18–Modo Hockey U18 5–3 (2–1, 1–0, 2–2)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (1.36) Lucas Brauer (Arvid Cleve, Alvin Svanlund), 1–1 (17.35) Sam Kusuki (Henry Påhlsson, Ludvig Bodén), 2–1 (19.08) Melker Lundgren (Manfred Wennerberg, Elton Sandman).

Andra perioden: 3–1 (29.26) Alvin Svanlund (Lucas Brauer, Albin Klar).

Tredje perioden: 4–1 (41.43) Max Persson (Arvid Cleve, Manfred Wennerberg), 4–2 (46.51) Malcom Gästrin (Milan Sundström, John Hägglöf), 5–2 (51.11) Adrian Svensson (Sixten Randefalk), 5–3 (58.03) Sam Kusuki (Oscar Westberg, Oscar Eriksson).