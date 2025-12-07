Timrå IK U18 segrade mot Björklöven U18

Timrå IK U18-seger med 5–4 efter förlängning

Timrå IK U18:s Melker Lundgren tvåmålsskytt

Edvin Norin avgjorde för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann med 5–4 (0–0, 1–2, 3–2, 1–0) efter förlängning på hemmaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Segermålet för Timrå IK U18 stod Edvin Norin för 2.39 in i förlängningen.

Melker Lundgren tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Första perioden blev mållös.

Efter 13.35 i andra perioden gjorde Timrå IK U18 1–0 genom Melker Lundgren.

Tom Andersson och Nick Travergård gjorde att Björklöven U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Timrå IK U18 kvitterade till 2–2 genom Alvin Svanlund i början av tredje perioden i tredje perioden.

Björklöven U18 tog ledningen på nytt genom Alexander Lyrenäs efter 3.58 i tredje perioden.

Timrå IK U18 kvitterade till 3–3 genom Albin Klar efter 10.49 av perioden.

Björklöven U18 gjorde 3–4 genom Tom Andersson som gjorde sitt andra mål efter 14.40.

Timrå IK U18 gjorde 4–4 genom Melker Lundgren med 26 sekunder kvar av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Timrå IK U18 2.39 in i förlängningen blev Edvin Norin med det avgörande 5–4-målet.

Tom Andersson gjorde två mål för Björklöven U18 och ett assist.

Timrå IK U18–Björklöven U18 5–4 (0–0, 1–2, 3–2, 1–0)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, SCA Arena

Andra perioden: 1–0 (33.35) Melker Lundgren (Max Persson), 1–1 (35.07) Tom Andersson (Oscar Hemmyr, Malte Lagerqvist), 1–2 (39.26) Nick Travergård.

Tredje perioden: 2–2 (41.21) Alvin Svanlund (Albin Klar, Arvid Cleve), 2–3 (43.58) Alexander Lyrenäs (Oscar Hemmyr, Tom Andersson), 3–3 (50.49) Albin Klar (Alvin Svanlund), 3–4 (54.40) Tom Andersson (Totte Jonsson), 4–4 (59.34) Melker Lundgren (Arvid Cleve, Vincent Landin Bray).

Förlängning: 5–4 (62.39) Edvin Norin.