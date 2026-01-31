Tim Münger otroligt het när Täby besegrade Björklöven U18

Täby-seger med 8–2 mot Björklöven U18

Tim Münger sjumålsskytt för Täby

Täbys tredje seger för säsongen

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Täbys Tim Münger i matchen mellan Björklöven U18 och Täby i U18 Nationell norra herr. Tim Münger stod för hela sju mål i matchen som Täby vann på bortaplan med 8–2 (1–1, 4–1, 3–0).

Ruben Palmers gjorde också ett mål för Täby, målen för Björklöven U18 gjordes av Alexander Lyrenäs och Mathias Sivertsen Andresen.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund tyckte till om matchen:

– Jag tycker inte vi kommer upp i samma nivå som vi brukar. Vi tappar mycket puckar och sätter oss själva i jobbiga lägen. Täby gör det bra som får oss att gå i den fällan som vi gör.

Täby vann därmed för femte matchen i rad mot just Björklöven U18.

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Täby.

Björklöven U18 tog ledningen efter fyra minuter genom Alexander Lyrenäs med assist av Oscar Hemmyr och Eddie Dennerås. Efter 6.06 kvitterade Täby genom Tim Münger assisterad av Ludvig Langermo Neuman och Daniel Kazimov.

Täby hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 1.11 genom Tim Münger och gick upp till 1–4 innan Björklöven U18 svarade.

I periodpausen hade Täby ledningen med 2–5.

Täby fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Tim Münger, som gjorde två mål, och Ruben Palmers.

Tim Münger gjorde sju mål för Täby, Ludvig Langermo Neuman hade fem assists, Daniel Kazimov hade fyra assists och Filip Leijonhielm hade tre assists.

Björklöven U18 har tre vinster och två förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Täby har en vinst och fyra förluster och 16–23 i målskillnad.

Det här betyder att Björklöven U18 ligger på nionde plats i tabellen och Täby är på tionde plats. Täby har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 9 januari låg laget på sjätte plats.

Lagen möts igen 14 mars i Tibble Ishall.

Björklöven U18 tar sig an AIK i nästa match hemma söndag 1 februari 12.15. Täby möter samma dag 12.00 Modo Hockey U18 borta.

Björklöven U18–Täby 2–8 (1–1, 1–4, 0–3)

U18 Nationell norra herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (4.01) Alexander Lyrenäs (Oscar Hemmyr, Eddie Dennerås), 1–1 (6.06) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Daniel Kazimov).

Andra perioden: 1–2 (21.11) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Daniel Kazimov), 1–3 (27.22) Tim Münger (Markus Malmgren, Filip Leijonhielm), 1–4 (29.39) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman), 2–4 (31.11) Mathias Sivertsen Andresen (Oscar Hemmyr, Alexander Lyrenäs), 2–5 (38.24) Tim Münger (Daniel Kazimov).

Tredje perioden: 2–6 (40.56) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Daniel Kazimov), 2–7 (47.31) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Filip Leijonhielm), 2–8 (52.29) Ruben Palmers (Filip Leijonhielm, Alexander Gilljam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 3-0-2

Täby: 1-0-4

Nästa match:

Björklöven U18: AIK, hemma, 1 februari 12.15

Täby: Modo Hockey, borta, 1 februari 12.00